Saturn ganz nah bei der Erde: Opposition im August 2022

Herr der Ringe: Der Saturn, aufgenommen von der Raumsonde Cassini.

In der Woche um den 14. August steht der Ringplanet Saturn der Erde besonders nah. Denn am 14. August befindet sich Saturn in einer Linie mit Erde und Sonne – er steht in Opposition. Diese Nächte lohnen sich besonders für astronomische Beobachtungen.

Berlin – So nah wie am 14. August 2022 kommt der Gasriese Saturn der Erde nicht mehr in diesem Jahr. Denn am 14. August befindet sich Saturn in Opposition und befindet sich in einer Linie mit der Erde und der Sonne. Wobei wir in der Mitte der beiden stellaren Riesen stehen werden. An diesem Tag können Sie Saturn sowohl am frühen Morgen als auch am Abend beobachten.

Wer an diesem Tag keine Zeit hat oder falls das Wetter schlecht sein sollte, braucht sich nicht ärgern. In der gesamten Woche um den 14. August 2022 herum, erscheint Saturn besonders groß und hell. Wo kann man die Opposition von Saturn beobachten? Wann sieht man Saturn am 14. August 2022 am Himmel? Wie kann man die Ringe des Saturn erkennen? Wir verraten es Ihnen!

Wann kann man den Saturn sehen? Am Morgen des 14. August 2022

Bereits am Vorabend kann man den Ringplaneten am niedrigen Horizont erkennen. Die Sonne wird am Abend des 13. August ungefähr zwischen 20:30 Uhr (MESZ) und 21:05 Uhr untergehen. Wann die Sonne an welchem Ort am 13. August untergeht? Das zeigt diese Tabelle:

Ort des Sonnenuntergangs Zeitpunkt des Sonnenuntergangs Dresden 13. August, um 20:30 Uhr (MESZ München 13. August, um 20:31 Uhr (MESZ) Berlin 13. August, um 20:36 Uhr (MESZ) Konstanz 13. August, um 20:39 Uhr (MESZ) Stuttgart 13. August, um 20:42 Uhr (MESZ) Frankfurt am Main 13. August, um 20:48 Uhr (MESZ) Hannover 13. August, um 20:50 Uhr (MESZ) Hamburg 13. August, um 20:53 Uhr (MESZ) Köln 13. August, um 20:57 Uhr (MESZ) Flensburg 13. August, um 20:59 Uhr (MESZ) Aachen 13. August, um 21:00 Uhr (MESZ) Borkum 13. August, um 21:06 Uhr (MESZ)

Nach Sonnenuntergang wird es noch ungefähr eine weitere Stunde hell sein. Gegen 21:00 Uhr wird Saturn am 13. August am südöstlichen Horizont erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt wird es noch zu hell sein, um den Ringplaneten zu erkennen.

Am 14. August gegen 1:00 Uhr wird sich Saturn im Zenit befinden, seinen höchsten Punkt am südlichen Nachthimmel. Gegen 5:30 Uhr wird der Gasriese am westlichen Horizont verschwinden. Jedoch wird es dann bereits zu hell sein, um den Planeten zu erkennen, denn kurz zuvor war Sonnenaufgang. Wann die Sonne am 14. August 2022 aufgeht, zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ort des Sonnenaufgangs Zeitpunkt des Sonnenaufgangs Berlin 14. August, um 05:47 Uhr (MESZ) Dresden 14. August, um 05:50 Uhr (MESZ) Flensburg 14. August, um 05:55 Uhr (MESZ) Hamburg 14. August, um 05:57 Uhr (MESZ) Hannover 14. August, um 06:02 Uhr (MESZ) München 14. August, um 06:07 Uhr (MESZ) Borkum 14. August, um 06:10 Uhr (MESZ) Frankfurt am Main 14. August, um 06:13 Uhr (MESZ) Stuttgart 14. August, um 06:15 Uhr (MESZ) Konstanz 14. August, um 06:17 Uhr (MESZ) Köln 14. August, um 06:18 Uhr (MESZ) Aachen 14. August, um 06:21 Uhr (MESZ)

Saturn am Abend des 14. August 2022

Am Abend des 14. August 2022 wird Saturn gegen 21:00 Uhr (MESZ) am südöstlichen Horizont erscheinen. Um den Planeten zu erkennen wird es noch zu hell sein. Die Sonne geht am 14. August 2022 nämlich erst zwischen ungefähr 20:25 Uhr und 21:00 Uhr unter. Innerhalb der nächsten Stunde wird es allmählich dunkel werden.

Ort des Sonnenuntergangs Zeitpunkt des Sonnenuntergangs Dresden 14. August, um 20:28 Uhr (MESZ) München 14. August, um 20:29 Uhr (MESZ) Berlin 14. August, um 20:34 Uhr (MESZ) Konstanz 14. August, um 20:38 Uhr (MESZ) Stuttgart 14. August, um 20:40 Uhr (MESZ) Frankfurt am Main 14. August, um 20:46 Uhr (MESZ) Hannover 14. August, um 20:48 Uhr (MESZ) Hamburg 14. August, um 20:51 Uhr (MESZ) Köln 14. August, um 20:55 Uhr (MESZ) Flensburg 14. August, um 20:57 Uhr (MESZ) Aachen 14. August, um 20:58 Uhr (MESZ) Borkum 14. August, um 21:04 Uhr (MESZ)

Der Ringplanet Saturn wird zunächst gen Süden wandern. Ungefähr gegen 22:00 Uhr steht der Gasriese hoch genug am Firmament, dass man ihn sogar mit beeinträchtigter Sicht (Bäume, Hügel, etc.) gut erkennen kann. Der Mond wird zu diesem Zeitpunkt im Osten aufgehen.

Erst gegen 1:00 Uhr am 15. August wird der Saturn seinen höchsten Punkt am Nachthimmel erreichen – den Zenit. Der Ringplanet steht dann in südlicher Himmelsrichtung. Nun wandert Saturn gen Westen, wo er nach Sonnenaufgang untergehen wird.

Saturn am Nachthimmel erkennen: Beobachtungstipps

Den Ringplaneten Saturn können Sie in der Woche um den 14. August herum mit bloßem Auge erkennen. Wenn Sie seine Ringe erkennen wollen, brauchen Sie ein Fernglas mit ungefähr 20-facher Vergrößerung. Zunächst sollten Sie den Planeten am Nachthimmel ausfindig machen. Saturn befindet sich neben dem Sternbild Steinbock (Capricornus) und in der Nähe des Sternbildes Wassermann (Aquarius).

Anschließend können Sie das Fernglas auf die Nase setzen oder mit einer guten Kamera an den Planeten heran zoomen. Jedoch sollten Sie sich bewusst sein, dass sich die Himmelskörper ziemlich schnell bewegen. Das fällt besonders dann auf, wenn man die Himmelskörper vergrößert. Neben den Ringen des Saturns, können Sie bei 20-facher Vergrößerung auch den Saturnmond Titan erkennen. Titan ist der größte Mond des Saturns. Wenn Sie auch die Äquatorstreifen von Saturn erkennen wollen, brauchen Sie eine ungefähr 40-fache Vergrößerung.

Weitere astronomische Beobachtungstipps für August 2022

Neben der Opposition von Saturn am 14. August 2022 gibt es noch weitere spannende astronomische Ereignisse. Am 12. August ist Vollmond und am selben Abend stehen Saturn und Mond gemeinsam am Nachthimmel. In den Nächten vom 15. und 16. August steht der Mond neben Jupiter. Außerdem können Sie das Sommerdreieck über den gesamten August hinweg beobachten. Die Sternschnuppen der Perseiden finden im August ihren Höhepunkt. Der Asteroid Vesta steht am 23. August in Opposition.