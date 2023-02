Sarg fällt aus Fahrzeug, Bestatter fährt einfach weiter

Von: Sebastian Peters

Der Sarg blieb mitten auf der Straße liegen © dpa/Westküsten-News

Scheinbar war der Sarg nicht richtig gesichert, als der Bestatter losfuhr. Plötzlich fiel der Sarg aus dem Fahrzeug und blieb auf der Straße liegen.

Brunsbüttel – Ein aus einem Transporter gefallener Sarg hat in Brunsbüttel für Aufsehen gesorgt. Am Freitag, 17. Februar 2023, fiel beim Anfahren plötzlich der Sarg samt Leichnam aus dem Fahrzeug heraus. Andere Verkehrsteilnehmer mussten den Fahrer des Leichenwagens erst auf den Verlust aufmerksam machen, bevor dieser es bemerkte.



Brunsbüttel: Sarg fällt aus Leichenwagen – Fahrer bemerkt nichts

Anschließend halfen Passanten, die den Vorfall beobachten, umgehenden dabei, den Sarg wieder einzuladen, sodass der Transporter weiterfahren konnte, berichtet 24hamburg.de.

Die Polizei wusste zunächst von diesem Vorfall gar nichts. Erst im Nachgang meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und meldete den Sachverhalt.

Es handelte sich dem Polizeisprecher zufolge um ein Überführungsfahrzeug eines rumänischen Bestattungsunternehmens. Dieses wollte einen verstorbenen Rumänen zurück in seine Heimat bringen.