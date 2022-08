Salzstreuen im Sommer: Warum der Streudienst bald mehr zu tun haben könnte

Von: Marcel Prigge

Salzstreuen im Sommer kann durchaus Sinn ergeben. So verteilen die Winterdienste in den Niederlanden bei hohen Temperaturen Salz auf den Straßen, um Schäden vorzubeugen. (kreiszeitung.de-Montage) © Jan Eifert/Frank Sorge/Imago

Salzstreuen im Sommer? Was erst einmal kurios klingt, verfolgt ganz praktische Zwecke. Das beweist das Nachbarland Niederlande. Ist so etwas auch in Deutschland denkbar?

Berlin – Temperaturen jenseits der 30 Grad und eine Hitzewelle, die immer weiter anhält. Gerade in einem Hochsommer wie diesem kommt einem der Winter ganz weit weg vor. Und damit auch der Schnee und das etwaige Streusalz auf den Straßen und Wegen. Dass dieses aber auch im Sommer eingesetzt wird, beweisen die Niederlande. Und das aus gutem Grund. Wird auch bald in Deutschland im Sommer Salz gestreut?

Salzstreuen im Sommer: der Streudienst hat in den Niederlanden auch bei Hitze zu tun

Die Hitzewelle durch das Hoch „Oscar“ hatte Deutschland im Griff. Auch wenn es gerade durch lokale Unwetter und Gewitter leicht herunterkühlt, ist der Monat – so wie die vorherigen auch – viel zu trocken. Laut Experten könnten Sommer bis zu 45 Grad und Dürre bald normal in Deutschland sein. Um so kurioser ist der Umstand, dass die Niederlande während einer solchen Hitze ihre Straßen mit Salz streuen. Dies hat jedoch ganz praktische Gründe.

Salzstreuen bei Hitze: Salz auf der Straße verhindert Schäden

So wird seit Jahren in den Niederlanden während Hitzewellen im Sommer Salz auf die Straßen gestreut. Im Winter ist dies verständlich, besteht doch die Oberfläche des Landes zu 18 Prozent aus Wasser, weshalb eine erhöhte Glättegefahr herrscht. Im Sommer bei Temperaturen weit über dem Gefrierpunkt sollte ein Streuen also eigentlich nicht nötig sein, könnte man meinen. Viele Kommunen fürchten jedoch um die Beschaffenheit ihrer Straßen während der Hitze. Um ein Aufreißen der Fahrbahnen zu vermeiden ist es vielerorts nötig diese zu kühlen.

Salzstreuen im Sommer und Brücken mit Wasser kühlen – Maßnahmen gegen den Klimawandel

Und da kommt das Streusalz ins Spiel. Das Salz entzieht der Luft die Feuchtigkeit, die wiederum den Asphalt abkühlt. Das ist besonders auf Gemeindestraßen im Osten des Landes notwendig, auf Autobahnen wird ein anderer Asphalt verwendet, der Feuchtigkeit anders aufnehme, berichtete eine Sprecherin der Kommune Utrechtse Heuvelrug. Aber nicht nur Straßen, sondern auch Brücken sind von der gefährlichen Hitze betroffen. Aus diesem Grund kühlt die Metropole Amsterdam ihre beweglichen Brücken gegebenenfalls mit Wasser. Sonst würde sich der Stahl ausdehnen und die Brücken könnten nicht mehr geöffnet werden sowie Schäden davontragen.

Gegen Schäden im Asphalt: Streuen von Salz im Sommer auch in Deutschland vorstellbar?

Was das Nachbarland mit dem Streusalz im Sommer tut, ist demnach verständlich. Nur, ist ein solches Szenario auch in Deutschland vorstellbar? Zuerst einmal wurde das Streuen im Sommer eine große Belastung für die Umwelt bedeuten. Wie der Naturschutzbund (Nabu) mitteilt, sind besonders Tiere in der Stadt betroffen. So würden sich viele Hunde an dem Streusalz die Pfoten entzünden. Außerdem könne das Salz zur Versalzung des Grundwassers führen.

Aber auch Bäume, die an den Straßen stehen, werden geschädigt. Denn das Salz gelangt über den Boden in die Pflanzen und verändert dort den Nährstoffhaushalt. Die Folgen würden sich oft erst im Frühjahr und Sommer zeigen, wenn salzgeschädigte Straßenbäume trotz ausreichender Niederschläge allmählich vertrocknen. Genau aus diesem Grund wird derzeit in Bremen darüber diskutiert, das private Salzstreuen zu verbieten und somit den Eintrag in die Umwelt zu reduzieren.

Fahrbahnqualität in Deutschland hoch. Hohe Standards schützen vor Hitzeschäden

Wird sich Deutschland bei den kommenden Hitzewellen bei den Nachbarn aus den Niederlanden orientieren und auch Salz auf die Fahrbahnen streuen? „Aus unserer Sicht ist das in Deutschland unnötig“, berichtet Alexandra Kruse, Pressesprecherin des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Im Bundesgebiet seien besonders die Autobahnen gut geschützt, der Asphalt, der verwendet werde, habe hohe Standards. Zudem würden die Straßen engmaschig kontrolliert werden. „Natürlich gibt es hier und da mal Schäden in den Fahrbahnen. Aber die werden nach und nach ausgebessert, was bedeutet, dass die Fahrbahn danach nicht mehr so angreifbar ist. Auch gegenüber Hitzeschäden“, so die Sprecherin.

Kaputte Fahrbahnen durch Hitze: Blow-Ups auf Betonstrecken in Deutschland

Jedoch habe es immer wieder einmal Hinweise zu sogenannten Blow-ups des Straßenbelages, besonders im Osten des Landes gegeben. Diese Brüche in der Fahrbahn entstünden zwar bei Hitze, betreffen allerdings nur Betonabschnitte der Fahrbahnen, die ohnehin nach und nach ersetzt werden, so Kruse. Wie und ob ein Problem in Zukunft wird den Klimawandel entstehen könnte, kann jedoch auch der ADAC nicht beantworten.

„Es ist die Frage, wohin wir uns bewegen. Im Moment passt das, auf lange Sicht ist das eine andere Frage.“ Auch der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie steht dem Einsatz von Streusalz im Sommer kritisch gegenüber. Die Feuchtigkeit im Salz verdunste so schnell, dass sich der Aufwand nicht lohne, so Sprecherin Britta Frischemeyer. „Um das Hitzerisiko zu reduzieren, ist weniger die Art der Asphaltdeckschicht maßgebend als das im Asphalt verwendete Bitumen. Im Zuge des Klimawandels prüft die Asphaltbranche derzeit, wie und unter welchen Rahmenbedingungen geeignetere Bitumen eingesetzt werden können.“