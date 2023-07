Navi führt österreichische Familie über 1000 Kilometer in die Irre - Fehler fällt ihnen erst am Ziel auf

Von: Julia Volkenand

Eine österreichische Familie wurde von ihrem Navigationssystem statt nach Salzburg in den 650 Kilometer entfernten Westerwald geführt. Der Fehler fiel erst dort auf.

Salzburg - Wer kennt es nicht: Man folgt im Urlaub seinem Navigationssystem über unbekannte Straßen und plötzlich ist der Weg gesperrt. Oder das Gerät erkennt die Umleitung nicht. Oder es handelt sich um ein altes Modell, dass neue Straßen gar nicht gespeichert hat. Besonders, wenn man sich selbst vor Ort nicht auskennt, kann das schnell zu einer unangenehmen Situation führen. Zum Glück lässt sich diese meist durch einen Griff zum Handy oder schlichtem Nach-dem-Weg-Fragen aus der Welt schaffen.

Das hätte eine Familie aus Österreich auch mal lieber gemacht, als sie am Sonntag (9. Juli) von ihrem Navi fies in die Irre geführt wurde. Wobei: Eigentlich beging die Technik in diesem Fall keinen Fehler, vielmehr handelte es sich um eine blöde Verwechslung.

Nicht immer führt das Navi einen zum Ziel. © dpa/Annette Riedl

Falsches Salzburg: Eine Familie wurde vom Navi ganz schön in die Irre geführt

Die Familie wollte nach Zagreb in Kroatien in Urlaub fahren und Zwischenstopp im österreichischen Salzburg machen, berichtet die Polizei Montabaur in einer Pressemeldung. Eigentlich kein Kunststück, wenn es nicht zu einem kleinen Versehen gekommen wäre: Anscheinend gab der Fahrer im Navigationssystem aber das falsche Salzburg an.

Denn auch in Deutschland gibt es eine gleichnamige Stadt. Besonders ärgerlich: Die befindet sich nicht mal eben knapp hinter der Grenze, sondern in Rheinland-Pfalz – ganze 640 Kilometer Autofahrt vom eigentlichen Ziel entfernt. Der Fehler scheint den Reisenden lange nicht aufgefallen zu sein, denn erst, nachdem sie fünf bis sechs Stunden im Westerwald angekommen war, sollen die verirrten Urlauber gemerkt haben, dass sie nicht mehr in Österreich sind. Am Sonntagmorgen haben sie dann die Polizei um Hilfe gebeten, hieß es in dem Bericht. Eine Streife sei ausgerückt und die Beamten haben der Familie dann das richtige Ziel eingestellt und sie wieder auf den Weg geschickt.

