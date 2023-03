„Höchstmöglicher Wertschöpfungsgrad“: Sägewerk in Hessen verarbeitet alle Teile des Baumstamms

Im Sägewerk Hosenfeld in Hessen werden alle Teile des Baumstamms verarbeitet. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/Illustration

In Hainzell (Landkreis Fulda) stellt die Familie Hosenfeld in ihrem Werk Pellets mit Holz aus der Region her. Dabei werden die Baumstämme komplett verarbeitet. Mehr dazu lesen Sie hier:

Hainzell - Ein Stamm, der in Osthessens Wäldern gefällt wird und seinen Weg in das Sägewerk nach Hainzell im Landkreis Fulda findet, wird dort komplett verarbeitet: Aus dem Stamm entstehen zum Beispiel Bretter für ein Regal oder Baumaterial für ein Haus. Die Rinde, das übriggebliebene Holz und alles, was beim Sägen und Hobeln herunterfällt, wird weiterverarbeitet. Der Betrieb ist ein Traditionsunternehmen mit langer Geschichte: Seit mehr als 100 Jahren gibt es die Zimmerei und das Sägewerk, wie Geschäftsführer Gangolf Hosenfeld (63) berichtet.

Wie es der Betrieb schafft, komplett autark zu sein, verrät fuldaerzeitung.de.

In all den Jahren hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt, vor 40 Jahren zog man vor den Ortsrand. Hier entstand ein sogenannter integrierter Standort. „Veredelung des Rohstoffes Holz im höchstmöglichen Wertschöpfungsgrad“, beschreibt es der Geschäftsführer. Das bedeutet: Alle Teile des Baumstamms werden verarbeitet und entweder der stofflichen oder der energetischen Verwertung zugeführt. Stoffliche Verwertung bedeutet, dass Rundholz zu Schnittholz verarbeitet wird, wie zum Beispiel Bauholz, Bretter, Balken und sonstigen Holzprodukten. Ist eine stoffliche Verwertung nicht mehr möglich, dann erfolgt die energetische Verwertung, zum Beispiel in Form von Brennmaterial oder eben Pellets.