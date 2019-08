Profi-Bergsteiger (34) stürzt in den Tod - er verlor plötzlich den Halt

Freund muss Unfall mitansehen

Ein Profi-Kletterer ist am vorderen Gansfelsen in der Sächsischen Schweiz etwa zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus.