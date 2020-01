Rettungskräfte werden zu Frau gerufen und finden Anzeichen einer Geburt - aber kein Kind

Im sächsischen Plauen sind Rettungskräfte zu einer verletzten Frau gerufen worden. Die Helfer erkannten Anzeichen einer Geburt - fanden aber kein Kind.

In Plauen sind Rettungskräfte zu einer verletzten Frau gerufen worden.

Die Ersthelfer erkennen Anzeichen einer Geburt, finden aber kein Kind.

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Plauen - Ein im sächsischen Plauen tot aufgefundenes Neugeborenes hat bei seiner Geburt noch gelebt. Die Todesursache sei aber auch nach der Obduktion noch ungeklärt, teilte die Zwickauer Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Dazu würden weitere Untersuchungen vorgenommen. Demnach fanden sich keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung. Die beschuldigte mutmaßliche Mutter werde weiterhin intensivmedizinisch behandelt und sei nicht vernehmungsfähig. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt.

Plauen: Totes Neugeborenes lebte bei Geburt noch - mutmaßliche Mutter in medizinischer Behandlung

Das Baby war am Dienstag, 15. Januar, in einer völlig verwahrlosten Wohnung im sächsischen Plauen entdeckt worden. Die Ermittler äußerten nach dem Fund den Verdacht, dass die Bewohnerin das Mädchen zu Hause zur Welt gebracht und versteckt haben könnte.

Ein Rettungsdiensteinsatz führte demnach zu der Entdeckung - Sanitäter waren in die Wohnung gerufen worden, um die 30-Jährige zu versorgen. Dabei stießen sie den Angaben zufolge auf Spuren einer Geburt, fanden aber kein Baby. Daraufhin alarmierten sie die Polizei, welche die Leiche fand.

sae/cfm

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.