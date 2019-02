Große Trauer: Polizistin stirbt bei furchtbarem Unfall - neue Details bekannt

Schock bei der Polizei: Während einer Einsatzfahrt ist eine Polizistin bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Kollegen und Internet-User trauern um die Frau.

Saarbrücken - Eine Polizistin ist im Saarland bei einem Unfall während einer Einsatzfahrt ums Leben gekommen. Der Fahrer des Streifenwagens wurde am Samstagmorgen mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei auf Twitter mitteilte.

Die Polizisten waren an Fahndungsmaßnahmen nach einem französischen Auto beteiligt, das, laut Zeugenaussagen, von einem "total betrunkenen Mann" in Richtung Grenzübergang Saarbrücken-Schönbach nach Frankreich gefahren wurde. Das berichtet die Polizei Saarbrücken in ihrer Pressemitteilung.

Am Verteilerkreis Güdingen- Schönbach (Großblittersdorfer Straße) kam es zum schweren Unfall. Die Beifahrerin, eine 22-jährige Polizeikommissarin, musste von der Feuerwehr aus dem Einsatzfahrzeug geborgen werden. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Streifenwagens wurde schwer verletzt in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert.

Mit der Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. In die Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlich betrunkenen französischen Autoahrer sind die französischen Behörden eingeschaltet.

Polizistin bei Unfall in Saarbrücken gestorben: Angehörige, Freunde und Kollegen trauern

Diese schlimme Nachricht lässt Angehörige, Freunde, Kolleginnen und Kollegen fassungslos zurück. Innenminister Bouillon und Innenstaatssekretär Seel bekundeten ihr tiefes Mitgefühl. Landespolizeipräsident Norbert Rupp zeigte sich ebenfalls erschüttert. Er beteiligte sich an Maßnahmen zur Betreuung der Kolleginnen und Kollegen der betroffenen Dienststelle sowie den am Einsatz beteiligten Kräften. Ab sofort führen die Streifenfahrzeuge der Polizei Trauerflor.

Auch bei Twitter kommentieren zahlreiche User unter dem Tweet der Polizei. Die Anteilnahme ist riesig.

#PolizeiSaarland trauert um Kollegin. Heute Morgen kam gegen 06:25 Uhr eine Kollegin im Rahmen einer Einsatzfahrt in #Saarbrücken-#Güdingen ums Leben. Der Fahrer des Funkstreifenwagens wurde schwerverletzt in eine Klinik verbracht. Genaueres zum #Unfall steht noch nicht fest. — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) 16. Februar 2019

dpa/heu

