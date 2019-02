Chemiker und Mutter sterben innerhalb weniger Monate - jetzt kommt Grusel-Geheimnis ans Licht

Chemiker soll in verstecktem Labor mit radioaktivem Material experimentiert haben. (Symbolfoto)

Ein kürzlich verstorbener Chemiker aus Saarbrücken hat auf seinem Grundstück wohl jahrelang mit radioaktivem Material experimentiert. Jetzt wurde sein geheimes Labor gefunden.

Saarbrücken - Wie die Saarbrücker Zeitung berichtet, sei der 51-jährige Chemiker im Januar 2018 gestorben, wenige Monate später auch seine Mutter – seitdem habe das Haus im Dudweiler, einem Stadtteil von Saarbrücken, leer gestanden. Darüber berichtet HEIDELBERG24* am Donnerstag.

Saarbrücken: Gefährliche und radioaktive Stoffe gelagert

Hinweise aus der Nachbarschaft hätten die Behörden darauf aufmerksam gemacht, dass in dem leerstehenden Haus möglicherweise gefährliche und radioaktive Stoffe gelagert sein könnten. Messungen am Hauseingang hätten gefährlich hohe Werte ergeben.

Verstecktes Labor in Saarbrücken: Chemiker machte geheime Experimente

Weiter berichtet die Zeitung, dass auf dem Wohngelände des 51-Jährigen in Saarbrücken eine in einen Hang hinein gebaute, versteckte Gartenlaube gefunden wurde, die als Labor gedient hätte. Dort und im Keller des Hauses sei radioaktives Material gefunden worden. Experten hätten das Material sichergestellt und zur Landessammelstelle in Elm gebracht.

Eine Nachbarin habe gegenüber der Zeitung erzählt, dass der 51-jährige Chemiker zu Lebzeiten den Kontakt zur Außenwelt abgebrochen und arbeitslos gewesen sei.

