Spaziergänger entdeckt Leiche im Main: Verunglückter Schwimmer?

In Rüsselsheim entdeckt ein Spaziergänger eine männliche Leiche im Main in der Nähe des Landungsplatzes. Die Identität ist unklar.

Rüsselsheim - Ein Spaziergänger hat eine männliche Leiche am Donnerstag im Main entdeckt. Laut der Polizei barg die Feuerwehr Rüsselsheim die Wasserleiche in der Nähe des Landungsplatzes. Als die Feuerwehr den leblosen Körper des Mannes aus dem Wasser zog, soll er mit einer schwarzen Badehose bekleidet gewesen sein.

Wasserleiche in Rüsselsheim - Mann soll massive silberne Halskette getragen haben

Zudem trug er eine massive silberne Halskette. Der Mann soll 35 bis 50 Jahre alt sein. Er hat dunkelblonde bis rötliche Haare mit einem rötlich-gräulichem Vollbart. Laut ersten Erkenntnissen lag der Mann vier bis fünf Tage im Wasser.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragte eine Obduktion, um zu klären, wie der Mann starb. Auch die Identität des Mannes soll festgestellt werden. Momentan gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Zeugen des Vorfalles melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

(red)

