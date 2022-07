Blaue Plastikteile in Wurst bei Rewe: Hersteller ruft Produkt zurück

Von: Marcel Prigge

Wieder muss ein Lebensmittel-Produkt zurückgerufen werden. Dieses Mal sind blaue Plastikteile in ein Wurstprodukt geraten. Betroffen sind die Märkte von Rewe.

Böklund – Wieder muss ein Lebensmittel-Produkt zurückgerufen werden. Dieses Mal betrifft es eine Wurst, der Eigenmarke „ja!“ von Rewe. Plastikteile seien ins Produkt geraten.

Hersteller ruft Produkt zurück: Blaue Plastikteile in Wurst bei Rewe

Nach Angaben von Lebensmittelwarnung.de ruft der Fleischhersteller zur Mühlen Gruppe vorsorglich eine Charge des Produkts „ja! Delikatess Cervelatwurst 200g“ zurück. Betroffen seien nur Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. August 2022 und dem Kennzeichen 4388840218462. Bei dem Rückruf handle es sich um eine rein vorsorgende Maßnahme.

Blaue Plastikteile in der Wurst: Das Produkt „ja! Delikatess Cervelatwurst 200g“ wird zurückgerufen. © Lebensmittelwarnung.de

Plastikteile in Wurst bei Rewe: Könnte sich um Transportband handeln

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt, seien kleine blaue Plastikfremdkörper der Grund des Rückrufs. Lebensmittelwarnung.de verweist darauf, dass es sich dabei um Teile eines Transportbandes handele. Das Produkt wurde in allen Bundesländern in Deutschland verkauft, außer in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Kunden, die die Wurst gekauft haben, können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Auch Rückrufe bei Käse: Gefährliche Listerien entdeckt

Auch Käse wurde in der letzten Zeit vermehrt zurückgerufen. Bei einem betroffenen Produkt handelt es sich um den „Bavaria blu - Der Würzige“ von der Bergader Privatkäserei GmbH, wie produktwarnung.eu berichtet. Wie das Unternehmen erklärt, wurden während einer Routinekontrolle gefährliche Listerien in einer Probe nachgewiesen. Während Listerien bei gesunden Menschen meistens nur für Fieber und Durchfall sorgen, können geschwächte Personen – wie Diabetiker, Krebspatienten oder KLeinkinder – schwere Verläufe erleiden. Listerien führen dann im schlimmsten Fall zu Blutvergiftungen oder Hirnhautentzündungen. In der Regel seien die Folgen zwar behandelbar, doch laut Robert Koch-Institut (RKI) führen rund 7 Prozent aller Listeriose-Fälle zum Tod.