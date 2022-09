Royals aus Baden-Württemberg kommen zur Beerdigung von Queen Elizabeth II

Beerdigung von Queen Elizabeth II. © Yui Mok/dpa

Queen Elizabeth II wird am Montag beerdigt. Zum Staatsbegräbnis werden Gäste aus der ganzen Welt erwartet. Lesen Sie hier, welche Adeligen aus Baden-Württemberg kommen:

Nach ihrem Tod am 8. September wird Queen Elizabeth II am Montag (19. September) endlich ihre letzte Ruhe in der Sankt-Georg-Kapelle. Zur Beerdigung der 96-Jährigen werden tausende Menschen erwartet. Geladene Gäste sind Staatschefs wie Joe Biden oder Frank-Walter Steinmeier sowie Royals aus der ganzen Welt. Neben Königen und einem Kaiser handelt es sich auch um Adelige aus Baden-Württemberg.

HEIDELBERG24 verrät, welche Royals aus Baden-Württemberg zur Beerdigung von Queen Elizabeth II kommen werden.

Seit vier Tagen wird der Sarg der Königin in der Öffentlichkeit aufgebahrt, sodass sich ihre Anhänger verabschieden können. Diese Frist endet am Montag um 07:30 Uhr. Anschließend beginnt der feierliche Staatsakt zu ihrer Beerdigung. (dh)