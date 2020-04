Nach Sechsfachmord in Rot am See: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage - und nennt erste Details zum Motiv

Sechs Menschen verloren in Rot am See ihr Leben. Der mutmaßliche Täter stammt aus der Familie. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Der mutmaßliche Täter wird von der Staatsanwaltschaft angeklagt.

Das Blutbad in Rot am See kostete sechs Menschen das Leben. Zwei weitere wurden verletzt.

Der Beschuldigte soll die Tat gestanden haben.

Ellwangen - Nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in Rot am See hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Ihm würden Mord in sechs Fällen und zweifacher versuchter Mord vorgeworfen, teilte die Behörde am Montag in Ellwangen mit. Der Beschuldigte soll bereits längere Zeit geplant haben, seine Mutter und seine Halbschwester wegen angeblicher Misshandlungen zu töten. Dafür sei er in einen Schützenverein eingetreten und habe eine Pistole gekauft.

Rot am See: Mutmaßlicher Täter feuerte insgesamt 30 Schüsse ab

Nach einer Beerdigung sei es Ende Januar zu einem Familientreffen gekommen. Der 26-Jährige hat dort laut Anklage zuerst auf seine Mutter geschossen und dann seinen Vater, seine zwei Halbgeschwister sowie einen Onkel und eine Tante getötet. Seine schwer verletzte Mutter soll er danach mit einem gezielten Kopfschuss umgebracht haben.

Zwei weitere Verwandte - einen Onkel und eine Tante - schoss er den Angaben zufolge an. Sie überlebten. Laut Staatsanwaltschaft hat der 26-Jährige insgesamt 30 Schüsse abgegeben. Er hatte nach der Tat selbst die Polizei gerufen und war daraufhin festgenommen worden.

Rot am See: Mutmaßlicher Täter gesteht Blutbad

Der Beschuldigte habe die Taten gestanden. Der Prozess soll nach Gerichtsangaben am 29. Juni beginnen. Hierfür wird laut Staatsanwaltschaft auch ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Möglicherweise liege eine paranoide Schizophrenie vor.

