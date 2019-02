Polizei durchsucht Wohnung - und findet totes Baby im Blumentopf

Rostock: Die Polizei hat in einem Blumentopf ein Baby-Skelett entdeckt (Symbolbild).

Gruselige Entdeckung in einem Blumentopf: Nach einem Hinweis einer Angehörigen hat die Polizei Rostock eine Wohnung durchsucht - und ein Baby-Skelett.

Rostock - Einen gruseligen Fund hat die Polizei am vergangenen Samstag, 16. Februar, in Rostock gemacht. Wie der NDR berichtet, habe die Polizei die Wohnung einer 27-jährigen Frau nach dem Hinweis einer Angehörigen durchsucht - und in einem Blumentopf tatsächlich eine schockierende Entdeckung gemacht. nordbuzz.de* berichtet über den Fall aus Rostock.

Rostock: Skelett von Baby in einem Blumentopf entdeckt

Wie der Rostocker Staatsanwalt Harald Nowak dem NDR bestätigte, habe die Polizei Rostock in der durchsuchten Wohnung im Stadtteil Schmarl ein Baby-Skelett entdeckt - vergraben in einem Blumentopf. Anzeichen für ein vorsätzliches Tötungsdelikt gebe es allerdings nicht - die mutmaßliche Mutter des toten Kindes sei daher auf freiem Fuß.

Rostock: Genaue Umstände zum vergrabenen Baby-Skelett werden geklärt

Die genauen Umstände des Vorfalls aus Rostock sollen nun abschließend geklärt werden, mit endgültigen Ergebnissen könne aber erst in ein bis zwei Wochen gerechnet werden, heißt es in dem Bericht weiter. Bekannt ist bisher nur, dass die Frau aus Rostock das Baby bereits vor längerer Zeit bekommen haben soll. Die genauen Umstände der Geburt müssten nun ermittelt werden.

