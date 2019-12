„Ich habe eben meine Eltern getötet“: Sohn gesteht Bluttat auf Polizeiwache

Am Silvestermorgen

Ein Mann gestand am Silvestermorgen eine Bluttat in Rostock.

Ein 39-Jähriger hat am Silvestermorgen in einem Polizeirevier den Mord an seinen Eltern gestanden. Die Beamten fanden kurz darauf die Leichen des Paares.