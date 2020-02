Ist Rosenmontag ein Feiertag in NRW? Schulfrei? Das ist die aktuelle Regelung

In Köln ist Rosenmontag, so wie in NRW, kein Feiertag - aber er wird im Grunde so behandelt.

Der Rosenmontag in NRW steht vor der Tür und viele Menschen fragen sich: Ist das ein Feiertag? Gibt es schulfrei? Wir klären, was die Regelung ist.

Dortmund - Der Karneval in NRW steht vor seinem Höhepunkt, der Rosenmontag steht am 24. Februar vor der Tür. Vor allem in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf fühlt sich der Tag an wie ein echter Feiertag. Aber ist er auch ein gesetzlicher Feiertag? Und: Was ist mit den Schülern in NRW - haben sie schulfrei? Die Antwort lautet: jein, berichtet RUHR24.de*. Rosenmontag ist in Deutschland grundsätzlich kein Feiertag, wird in manchen Regionen, etwa dem Rheinland, aber so behandelt. Auch was das Thema schulfrei betrifft, gibt es keine einheitliche Regelung.

