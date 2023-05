Haare ab! Rosenheim-Cops-Star überrascht nach Ausstieg mit neuem Look – „Ich liebe kurz“

Von: Armin T. Linder

Teilen

So kennen die Fans sie: Sophie Melbinger als Birte Andresen bei den Rosenheim-Cops. © Linda Gschwentner/ZDF

Neue Frisur mit Wow-Effekt: Ein Rosenheim-Cops-Star verblüfft nach dem Serien-Ausstieg mit einem spannenden Look – und erklärt tz.de, wie es dazu kam.

München - Neuer Karriereabschnitt, neuer Haarschnitt? Solche Gedanken dürfte mancher Rosenheim-Cops-Gucker haben, wenn er auf das Instagram-Profil von Sophie Melbinger blickt. Die Schauspielerin hat unlängst ihren Ausstieg aus der ZDF-Serie verkündet, ist bei den aktuellen Rosenheim-Cops-Dreharbeiten schon nicht mehr dabei. Tatsächlich trennte sie sich nicht nur von der TV-Reihe, sondern auch von ihren gewellten, kinn- bis schulterlangen Haaren. Mit denen hatte sie bei den Rosenheim-Cops als Birte Andresen ermittelt.

Rosenheim-Cops-Star Sophie Melbinger bringt Fans ins Schwärmen

Mit den neuen Haaren posierte die 37-Jährige prompt für Profi-Fotograf Tonda Bardehle für eine kleine Session. Das erste Bild davon bringt ihre Instagram-Follower zum Jauchzen. „Wow, ein echt tolles Bild“, schreibt einer. Schauspiel-Kollege Thomas Darchinger lässt ein Herzchen da. „Beautiful“ und „Dieser sinnliche Blick und diese zauberhafte Ausstrahlung!“, schreiben andere. Und ein weiterer wünscht sich mit einem Herzchen: „Mit der Frisur als Hauptkommissarin.“

Rosenheim-Cops-Star Sophie Melbinger: Haare ab nach Serien-Ausstieg

Ob die neue Frisur was mit dem Serien-Ausstieg zu tun hat? Wohl eher mit dem Jahreszeiten-Wechsel, erklärt Melbinger auf tz.de-Anfrage. „Die ersten langersehnten Sonnenstrahlen kamen raus, und mein Bauch hat gesagt: Es ist Zeit für einen Sommerkopf!“ An ihre Haare lässt Melbinger aber nicht jeden. „Also hab ich spontan meine Freundin Samar angerufen, sie scheidet im Westflügel in München. Und zack ging es los.“

Mit dem Ergebnis ist Sophie Melbinger hochzufrieden. „Ich liebe kurze Haare!“, schwärmt sie. Und angesichts des Resultats stimmen ihr viele Fans wohl zu. Mit neuem Look kehrt auch eine ehemalige Nebendarstellerin in ihrer alten Rolle zu den Rosenheim-Cops zurück. Und Sophie Melbingers Nachfolgerin als Rosenheim-Cops-Kommissarin postete unlängst ihr erstes Foto vom Set. (lin)