Hund Fabi lebt in Versuchslabor - dann kam diese junge Frau

Rodgau – Laborhund Fabi hat sein neues Zuhause in Rodgau (Hessen) gefunden. Aylin Kreis hat den Beagle adoptiert, doch der muss sich trotz seiner neuen, freundlichen Umgebung an viel Neues gewöhnen.

+ Aylin Kreis hat Laborhund Fabi adoptiert. Aus welchen Firmenlabors solche Hunde kommen, erfahren die neuen Herrchen und Frauchen grundsätzlich nicht. © Pelka

Denn Laborhunde wie Fabi verlangen einen besonderen Umgang, sobald sie in ein herkömmliches Hundeleben wechseln. Versuchshunde sind nicht stubenrein und schreckhaft. Sie sind das Alleinsein nicht gewöhnt und kennen es nicht, an einer Leine zu laufen. Auch sind sie meist unerfahren mit Alltagsgeräuschen. Wichtig ist, dass sie in ruhige Familien oder Singlehaushalte kommen, in denen ihnen Geduld, Zeit und Ausgeglichenheit widerfahren. (chw)