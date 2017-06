News-Ticker zur Terrorwarnung: „Rock am Ring“-Gelände geräumt

Das von Zehntausenden Musikfans besuchte Festival „Rock am Ring“ ist wegen Terrorgefahr unterbrochen worden. Ob das Festival am Samstag weitergehen kann, ist ungewiss. Alle Infos im News-Ticker.

Das Festival „Rock am Ring“ wurde am Freitagabend unterbrochen.

Das Gelände wurde vorsorglich geräumt.

Grund war eine „terroristische Gefährdungslage“.

Ob das Festival am Samstag fortgesetzt werden kann, ist noch ungewiss.

+++AKTUALISIEREN+++

23.04 Uhr: Die Polizei Koblenz gibt auf Twitter noch gute Tipps: „Treffpunkt zum Abholen: Geht auf der gesicherten Bundesstraße nach Müllenbach in die Sporthalle, Eisbergstraße 3.“ Außerdem fahren am Lindnerkreisel am Zelt des THW Shuttlebusse zu ebendieser Turnhalle.

Treffpunkt zum Abholen: Geht auf der gesicherten Bundesstraße nach Müllenbach in die Sporthalle, Eisbergstraße 3#rar2017 #rockamring #rar17 — Polizei KO (@Polizei_KO) 2. Juni 2017

Innenminister zu Rock am Ring: „Morgen werden wir entscheiden, wie es weitergeht“

22.46 Uhr: Wie der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitagabend berichtet, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. „Es gibt ein paar Punkte, auf die sich konzentriert wird“, sagte er zur Deutschen Presse-Agentur. Details gab er nicht preis. Ob am Samstag wieder alles seinen gewohnten Lauf nehmen wird? „Morgen werden wir entscheiden, wie es weitergeht.“ Lewentz wolle die Öffentlichkeit um 11 Uhr am Nürburgring informieren. Die Entscheidung, das Festival zu unterbrechen, habe getroffen werden müssen. „Es war übereinstimmend bei allen Polizeiexperten: Es blieb keine andere Wahl.“

22.28 Uhr: Nett: Die Polizei Koblenz lobt die „Rock am Ring“-Besucher in einem Tweet:

Hallo an alle Rockfans am Ring,

ihr macht das super. Danke für Eure Unterstützung.#rar2017 #rockamring #rar17 — Polizei KO (@Polizei_KO) 2. Juni 2017

22.27 Uhr: Trotz der Terrorwarnung beim Zwillingsfestival „Rock am Ring“ gehen die Konzerte bei „Rock im Park“ in Nürnberg weiter. „Es gibt keine konkrete Gefährdungslage“, sagte ein Sprecher des Veranstalters am Freitagabend. Kurz nach der Unterbrechung am Nürburgring in der Eifel startete in Nürnberg das nächste Konzert der Toten Hosen - die Fans ließen sich in ihrer Feierlaune nicht beirren.

22.20 Uhr: Mittlerweile ist das Festivalgelände komplett geräumt, wie Daniel Schröder von wa.de* auf Twitter mitteilte.

22.14 Uhr: Im Moment des Abbruchs hatten gerade die Broilers ihr Konzert gespielt. Später am Abend hätte noch Rammstein spielen sollen. Lieberberg versprach, mit der Band zu sprechen, ob die Musiker stattdessen am Samstag auftreten können.

22.11 Uhr: Wie auf kurzen Videoaufnahmen zu sehen ist, ist die Räumung des Geländes friedlich verlaufen. Einige Besucher stimmten die Hymne „You‘ll never walk alone“ an.

21.51 Uhr: Lieberberg zeigte sich nicht begeistert von dem Abbruch: „Ich bin dafür, dass die Sicherheit für Leib und Leben jedes Besuchers über unsere kommerziellen Bedürfnisse hinaus geht. Aber es kann für uns kein Sonderrecht gelten, und ich habe das Gefühl, dass wir immer Prügelknabe sind für eine Situation, die wir gar nicht verschuldet haben, wo wir eigentlich nur friedliche, kulturelle Veranstaltungen machen wollen.“ Die Entscheidung abzubrechen sei ihm übermittelt worden. Er habe noch versucht, zu diskutieren, doch dann wurden Anweisungen gegeben, die er durchgeführt habe.

Fotos: Erst Party, dann wurde das Festivalgelände geräumt Zur Fotostrecke

21.48 Uhr: Offenbar soll es im Bereich der Helfer eine Person gegeben haben, deren Identität nicht zu 100 Prozent hätte geklärt werden können. Um 21 Uhr sei die Entscheidung zum Abbruch des Festivals von der Bühne verkündet worden. Das erklärte Konzertveranstalter Marek Lieberberg auf einer Pressekonferenz. „Wir wünschen uns, dass wir das Festival morgen wieder aufnehmen können. Und ich hoffe, dass die Ermittlungsbehörden innerhalb von zwölf Stunden in der Lage sind, das Gelände für sicher zu erklären.“ Laut Lieberberg habe es keine Terrorwarnung gegeben.

21.45 Uhr: In einer ersten Pressemitteilungen der Polizei heißt es, es gebe konkrete Hinweise, aufgrund derer eine mögliche terroristische Gefährdung nicht auszuschließen sei. Weiter heißt es: „Wir nehmen alle Hinweise und alle Verdachtsmomente sehr ernst und gehen diesen intensiv nach. Nachdem eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden sofort alle notwendigen Maßnahmen getroffen.“

Rock am Ring: Landesregierung bestätigt Terrorwarnung

21.43 Uhr: Mittlerweile hat auch die Landesregierung von Rheinland-Pfalz die Terrorwarnung bestätigt.

21.43 Uhr: Die Polizei hat ein Info-Telefon eingerichtet. Die Nummer: 0800 6565651.

21.21 Uhr: „Der Veranstalter informiert laufend über die weitere Entwicklung über Social Media, die Medien und Radio“, ist auf der Facebook-Seite von „Rock am Ring“ zu lesen. „Die Veranstalter hoffen, Rock am Ring morgen fortsetzen zu können.“

Rock am Ring unterbrochen: Die Erstmeldung

Die Polizei habe aufgrund einer „terroristischen Gefährdungslage“ die Veranstalter des mehrtägigen Rockfestivals am Freitagabend angewiesen, die Besucher zum Verlassen des Geländes aufzufordern, teilten die Organisatoren mit. „Bitte begebt euch ruhig in Richtung Campingplätze“, hieß es in einer Twitter-Nachricht an die Musik-Fans.

Die zuständige Polizei in Koblenz teilte am Abend mit: „Hintergrund sind konkrete Hinweise, aufgrund derer eine mögliche terroristische Gefährdung nicht auszuschließen ist. Derzeit laufen Ermittlungen mit Hochdruck.“

Auf dem Festivalgelände des Nürburgrings waren folgende Lautsprecherdurchsagen zu hören: „Wegen einer terroristischen Bedrohungslage wird das Festival für heute abgebrochen. Wir hoffen, dass es morgen weitergeht. Bitte begebt euch zu den Ausgängen.“ Alle Besucher wurden gebeten, das Festivalgelände kontrolliert und ruhig in Richtung Ausgänge und Campingplätze zu verlassen.

Es wurde erwartet, dass sich der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am späten Freitagabend selbst am Festivalgelände zur Gefährdungslage äußert.

Das wohl bekannteste Rockfestival Deutschlands war - begleitet von strengen Sicherheitsvorkehrungen - am Freitag am Nürburgring eröffnet worden. Bis zu 90.000 Musikfans wurden in der Eifel erwartet. Als Höhepunkt am Eröffnungstag hatte der Auftritt der Band Rammstein gegolten, der am späten Abend (22.30 Uhr) beginnen sollte.

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

mes/dpa/mm