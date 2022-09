Riverboat: Laura Wontorra ersetzt Moderator Sebastian Fitzek

Von: Susanne Kröber

Bundesliga, „Grill den Henssler“, „Ninja Warrior“ – bei Laura Wontorra läuft‘s! Jetzt feiert sie neben Kim Fisher ihr Debüt als Gast-Moderatorin bei „Riverboat“.

Berlin – Seit Oktober 2021 moderierte Schriftsteller Sebastian Fitzek die Berliner Ausgabe der Talkshow „Riverboat“ gemeinsam mit Kim Fisher. Ende August war Fitzek jetzt das letzte Mal für den RBB als „Riverboat“-Moderator im Einsatz, doch für Ersatz ist bereits gesorgt. Am 9. September 2022 führt Laura Wontorra als Gast-Moderatorin an der Seite von Kim Fisher durch die Sendung, die in diesem Jahr bereits mit einem Gastauftritt bei „Rote Rosen“ von sich Reden machte.

Laura Wontorra moderiert Riverboat Berlin: „Zusammen mit Kim Fisher wird das großartig“

„Riverboat Berlin“ wird seit Oktober 2021 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) produziert, die Sendung läuft im wöchentlichen Wechsel mit der Leipziger MDR-Ausgabe der Talkshow, die von Kim Fisher und Jörg Kachelmann moderiert wird. Laura Wontorra wird nun einmalig die Moderation von „Riverboat Berlin“ übernehmen. „Ich freue mich sehr auf mein Debüt als Moderatorin bei ‚Riverboat Berlin‘. Bisher war ich nur als Talkgast dabei, daher ist es schön jetzt die andere Seite kennenzulernen“, so Wontorra gegenüber dem RBB, „zusammen mit Kim Fisher wird das großartig.“

Zu Gast war Laura Wontorra schon beim RBB-Riverboat, wie hier im Dezember 2021, jetzt feiert sie ihr Debüt als Moderatorin. © IMAGO/Future Image

Sendetermin der „Riverboat“-Ausgabe mit Laura Wontorra ist am 9. September 2022 um 22:00 Uhr beim MDR und beim RBB. Gemeinsam begrüßen die Moderatorinnen Wontorra und Kim Fisher dann Schauspielerin Cheryl Shepard, Kelly-Family-Mitglied und Extremsportler Joey Kelly, Moderatorin Ulla Kock am Brink, Schrifstellerin Amelie Fried, Leichtathletin Claudine Vita, Thilo Cablitz, Pressesprecher der Berliner Polizei, und die Moderatoren Max Schautzer und Ulli Zelle.

Laura Wontorra im Dauereinsatz: Fußball, „Ninja Warrior“, „Grill den Henssler“ und jetzt noch „Riverboat“

Laura Wontorra ist die Tochter von Sportmoderator Jörg Wontorra. Nach ihrem Studium war sie als Field-Reporterin für Sky und Sport1 tätig. Dem Fußball blieb die Ehefrau von VfL-Bochum-Stürmer Simon Zoller bis heute treu, seit der Saison 2021/22 ist Wontorra als Sportmoderatorin für DAZN im Einsatz und führt durch Live-Übertragungen der Bundesliga und der UEFA Champions League.

Ihre Schlagfertigkeit kann Laura Wontorra auch regelmäßig als Moderatorin von „Ninja Warrior Germany“ unter Beweis stellen, seit 2016 ist sie Teil der RTL-Show. Den prominenten Gästen der Vox-Sendung „Grill den Henssler“ entlockt Wontorra seit 2020 so manches Geheimnis – jetzt feiert sie also ihr Debüt beim “Riverboat Berlin“. Bis Ende des Jahres sollen Gast-Moderatorinnen und -Moderatoren noch gemeinsam mit Kim Fisher durch die Sendung führen, bevor „Riverboat“ dann ab 2023 nur noch vom MDR in Leipzig produziert wird.