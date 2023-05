Altes U-Boot auf dem Rhein: Die aktuelle Route von U17

Von: Johanna Werning

Das U17 kommt ins Museum: Dafür ist ein Transport über den Rhein nötig. Doch dafür muss es vorbereitet werden. Die Reise des U-Boots im Live-Ticker.

Update vom 10. Mai, 13:07 Uhr: Ab Donnerstag startet die neue Etappe von U17. Von Dordrecht geht es über den Rhein in Richtung Duisburg und Köln. In Köln legt das U-Boot mehrere Stunden an der Kölner Bastei an. Anschließend geht es weiter nach Mainz und Mannheim. Am 21. Mail soll das U-Boot dann in Speyer ankommen.

Das U17 war früher ein wichtiges U-Boot der Marine – jetzt kommt es ins Museum Fotostrecke ansehen

Altes U-Boot soll Samstag Köln erreichen: Die aktuelle Route von U17

Update vom 9. Mai, 7:54 Uhr: Noch ist das U-Boot U17 in Dordrecht (Niederlande). Doch am Donnerstag geht es über den Rhein in Richtung NRW. Am Samstag soll das U-Boot dann in Köln anlegen. Den Kölner Dom passiert U17 dann allerdings noch nicht. Denn an dem Samstag legt das Schwimmponton mit der U17 an der Landebrücke an der Bastei an – und die befindet sich, wenn man auch Richtung Düsseldorf kommt, vor dem Kölner Dom.

Wenn alles nach Plan läuft, soll das U-Boot gegen 17:30 Uhr ankommen. Am Sonntag, 14. Mai, um 6 Uhr geht es dann weiter in Richtung Mainz. Am 17. Mai soll U17 dann in Speyer ankommen.

U-Boot fährt über den Rhein: Die Route im Überblick

U-Boot macht sich am Donnerstag auf den Weg nach Köln

Update vom 8. Mai, 7:16 Uhr: Seit rund einer Woche liegt das U-Boot U17 im niederländischen Dordrecht. Dort wird das U-Boot für den Transport über den Rhein vorbereitet. Lange dauert es aber nicht mehr, bis sich der spektakuläre U-Boot-Transport wieder in Bewegung setzt. Am Donnerstag soll es losgehen. Am Samstag, 13. Mai, soll das U-Boot dann an Köln vorbeikommen. Acht Tage später soll es dann am Technik Museum in Speyer ankommen. Das ist jedoch lediglich ein Zwischenziel. Später soll das U-Boot nämlich eigentlich in Sinsheim ausgestellt werden.

U-Boot U17 wird für Rhein-Passage vorbereitet

Update vom 7. Mai, 10:34 Uhr: Immer noch liegt der Transport des U-Boots U17 im niederländischen Dordrecht an. Dort wird das U-Boot weiterhin für den Transport über den Rhein vorbereitet. Lange dauert es aber nicht mehr, bis sich der spektakuläre U-Boot-Transport wieder in Bewegung setzt. Am Donnerstag (11. Mai) ist aktuell die Weiterfahrt geplant. Dann geht es zunächst in Richtung Nijmwegen, bevor das U17 dann wieder nach Deutschland zurückkehrt.

Update vom 5. Mai, 7:36 Uhr: Seit Anfang der Woche befindet sich das U-Boot U17 in Dordrecht (Niederlande). „Jetzt wird U17 für die Rhein-Passage vorbereitet, die am 11.05.2023 startet“, teilt das Technik Museum Sinsheim und Speyer mit.

Die genaue Route: Von Dordrecht geht es über den Rhein vorbei am Kölner Dom, dem Deutschen Eck in Koblenz und der Loreley bis nach Speyer. „In Speyer geht das U-Boot im Naturhafen an Land. Auf einem Schwerlasttransport fährt es in Schrittgeschwindigkeit in Richtung Technik Museum“, so das Museum weiter. Dort gibt es dann einen längeren Zwischenstopp, damit das U-Boot schließlich auf seine letzte Etappe zum Technik Museum Sinheim aufbrechen kann.

U17 ist in Holland: Wann das U-Boot auf dem Rhein in Deutschland ankommt

Update vom 3. Mai, 9:59 Uhr: Es ist ein Transport, „an der Grenze zum Machbaren“, sagt Hermann Layher, Präsident der Technik Museen Sinsheim und Speyer. Nun ist die erste Etappe für das U-Boot U17 geschafft. Am Montag kam der 500 Tonnen-Koloss in Dordrecht (Niederlande) an. „Hier bleibt U17 jetzt bis zum 11.05. und wird vorbereitet für die Rhein-Passage“, teilt das Museum weiter mit.

Am Donnerstag, 11. Mai, geht es dann nach Nijmegen und anschließend über Duisburg, Düsseldorf und Dormagen nach Köln, wo es am Samstag, 13. Mai, ankommen soll. Schließlich soll es über den Rhein bis nach Speyer gebracht werden.

Transport des U-Boots U17: Aktuell in Dordrecht

Update vom 2. Mai, 19:45 Uhr: Nach dem Bewältigen der ersten großen Etappe von Kiel in die Niederlande, liegt das U-Boot U17 nun erst mal in Dordrecht, ein kleines Stück südöstlich von Rotterdam. Bis die Reise des U-Boots, das auf einem Schwimmponton transportiert wird, weitergeht, wird es jetzt aber ein paar Tage dauern. Am 11. Mai (ein Donnerstag) ist der nächste Transport geplant. Dann geht es nach Nijmwegen und von dort weiter in den Rhein und zunächst bis nach Duisburg.

Transport des U-Boots U17: „Die Nordsee-Passage liegt hinter uns“

Update vom 2. Mai, 17:08 Uhr: „Es ist kaum zu glauben, doch die Nordsee-Passage liegt hinter uns. Willkommen in Holland“, freut sich das Technik Museum Sinsheim und Speyer. Aktuell liegt das U-Boot in Dordrecht (Niederlande).

Damit ist der erste Teil des XXL-Transports geschafft. Doch bis zum Ziel: dem Technik Museum Speyer in Rheinland-Pfalz ist es noch ein weiter Weg. Darum wird das U17 nun auf die „Rhein-Passage“ vorbereitet. Am 11. Mai soll es dann losgehen. „Aufregende Tage liegen hinter uns und vor uns zugleich“, so das Museum weiter.

U17 ist unterwegs durch Holland: Wann das U-Boot in Deutschland ankommt

Update vom 2. Mai, 9:48 Uhr: Seit Samstag ist das U-Boot bereits unterwegs. Mittlerweile hat das U17 Rotterdam erreicht. Dort macht der Transport allerdings nur einen kurzen Halt. Bereits am Vormittag geht es wieder nach Dordrecht – und von dort über Nijmegen nach Duisburg, Düsseldorf und Köln. Am 21. Mai soll das U-Boot dann das erste Ziel erreichen: Das Technik Museum in Speyer.

Update vom 1. Mai, 13:40 Uhr: Das U-Boot U17 ist mittlerweile in Dordrecht angekommen. Dort steht es nun im Hafen. Am morgigen Dienstag (2. Mai) wird das U-Boot um 7 Uhr von der Spedition Van der Wees nach Rotterdam gefahren, wo es gegen 8 Uhr die Erasmusbrücke passieren soll. Gegen 11 Uhr soll das U-Boot dann wieder zurück auf dem Gelände der Spedition sein.

U-Boot kurz vor Dordrecht

Update vom 1. Mai, 12:15 Uhr: Aktuell befindet sich das U-Boot knapp acht Kilometer Luftlinie vor der Stadt Dordrecht. Diese liegt südöstlich von Rotterdam. In Dordrecht hat das U-Boot dann einen längeren Aufenthalt. Am Donnerstag, den 11. Mai geht es für das U17 dann weiter über die Waal in Richtung Nijmegen.

U-Boot nähert sich Rotterdam

Update vom 1. Mai, 9:30 Uhr: Das U-Boot hat gegen 8 Uhr die Nordsee verlassen und Kurs in Richtung Rotterdam genommen. Aktuell befindet sich das U17 auf der Scheur kurz vor der Stadt Maassluis, rund 15 Kilometer Luftlinie vor Rotterdam. Gegen Mittag soll das U-Boot dann in die Waal einfahren und die Stadt Dordrecht erreichen.

U-Boot U17 rund etwa 240 Kilometer vor Rotterdam

Update vom 30. April, 15:34 Uhr: Nicht mehr lange, dann wird das U-Boot auch die Westfriesischen Inseln der Niederlande passiert haben. Aktuell befindet sich das U17 rund 20 Kilometer nördlich der Insel Terschelling, die wiederum 15 Kilometer vom Festland entfernt liegt. Von Rotterdam trennen das U-Boot in Luftlinie noch etwa 240 Kilometer. Morgen soll das U17 dort dann in die Waal einfahren und von dort dann in Richtung Rhein weiter transportiert werden.

U-Boot U17 ist an den Ostfriesischen Inseln vorbeigefahren

Update vom 30. April, 13:02 Uhr: Die Ostfriesischen Inseln hat das U-Boot nun hinter sich gelassen. Allmählich nähert sich das U17 wieder der Küstenlinie an, aktuell befindet es sich nördlich der niederländischen Nordsee-Küste, etwa auf Höhe der Westfriesischen Insel Ameland in den Niederlanden.

Wo ist U-Boot U17 aktuell zu sehen? Erste Videos und Bilder

Update vom 30. April, 10:54 Uhr: Das U-Boot U17 setzt seinen Weg nach Westen fort, allmählich bewegt sich das Boot an Langeoog und Spikeroog vorbei und befindet sich in der Nordsee bald auf Höhe der Insel Norderney.

Derweil gab es schon Sichtungen des U-Boots, unter anderem im Nord-Ostsee-Kanal. Fans teilen Fotos und Videos in den sozialen Medien:

U-Boot auf dem Weg zum Rhein: U17 ist jetzt in der Nordsee unterwegs

Update vom 30. April, 9:30 Uhr: Aktuell verläuft alles nach Plan: Das U-Boot U17 hat die Nordsee erreicht. Derzeit befindet sich das U17 nördlich der Ostfriesischen Inseln Langeoog und Spiekeroog. Heute wird das Boot seinen Weg durch die Nordsee fortsetzen. Am morgigen 1. Mai (Montag) soll das U-Boot dann das Meer verlassen und in die Waal bei Rotterdam in den Niederlanden einfahren.

U-Boot U17 auf dem langen Weg zum Rhein: Mannschaft erreicht die Elbe

Update vom 29. April, 17:42 Uhr: Das U-Boot U17 hat mittlerweile die Elbe erreicht. Nach der stundenlangen Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal geht es jetzt weiter in Richtung Nordsee. Am morgigen Sonntag läuft der Transport durch die Nordsee weiter bis in die Niederlande.

Schlepper transportieren das U-Boot U17 am Samstag (29. April) auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Richtung Nordsee. © Klaus-Dieter Möbus/Imago

U-Boot U17 hatte eine Stunde Verspätung

Update vom 29. April, 16:45 Uhr: Mit etwas mehr als einer Stunde Verspätung hat das U-Boot U17 die Schleuse Brunsbüttel erreicht. Gleicht geht es von dort für ein kurzes Stück in die Elbe und dann weiter in die Nordsee. Wer wissen möchte, wo das U-Boot U17 in den nächsten Tagen und Wochen vorbeikommt – wir haben die weitere Route in einer Liste zusammengestellt.

U-Boot U17 kurz vor Schleuse Brunsbüttel

Update vom 29. April, 16:12 Uhr: Das U-Boot U17 liegt etwas hinter dem Zeitplan. Eigentlich sollte der U-Boot-Transport gegen 15:30 Uhr die Schleuse Brunsbüttel erreichen. Von dort aus geht es in die Elbe und dann weiter in die Nordsee. Um 16:10 Uhr war dieser Punkt aber noch nicht erreicht. Aktuell befindet sich das U-Boot noch kurz vor der Schleuse Brunsbüttel. Diese sollte aber in den nächsten Minuten passiert werden.

Transport von U-Boot U17 steuert auf Brunsbüttel zu

Update vom 29. April, 15:02 Uhr: Aktuell befindet sich das Schwimmponton, auf dem das U-Boot U17 transportiert wird, in Höhe Burg (Dithmarschen). Bis zur Schleuse Brunsbüttel, wo der Transport vom Nord-Ostsee-Kanal in die Elbe und danach in die Nordsee übergeht, sind es noch rund 15 Kilometer. Laut Kursbuch soll die Schleuse Brunsbüttel um 15:30 Uhr erreicht werden.

U-Boot U17 passiert Rendsburg – Schaulustige machen Fotos

Update vom 29. April, 12:55 Uhr: Der Transport des U-Boots U17 läuft weiterhin nach Plan. Rendsburg wurde inzwischen passiert. Dort lockte das U17 auch einige Menschen an das Ufer des Nord-Ostsee-Kanals, die Fotos von dem ungewöhnlichen Anblick schossen, wie eine Instagram-Story des Technikmuseums Sinsheim Speyer zeigt. Aktuell befindet sich das U-Boot in Höhe der Gemeinde Tackesdorf. Laut aktuellem Kursbuch soll es gegen 15:30 Uhr die Schleuse Brunsbüttel passieren und dann weiter in die Elbe und die Nordsee fahren.

U-Boot U17 ist bei Rendsburg angekommen

Update vom 29. April, 11:24 Uhr: Inzwischen ist das U-Boot U17 im Bereich Rendsburg angekommen und hat unter anderem auch die Werft Nobiskrug passiert. In wenigen Minuten fährt der Transport unter der Rendsburger Hochbrücke her. Danach geht es weiter auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Richtung Elbe.

U-Boot U17 ist auf dem Nord-Ostsee-Kanal unterwegs

Update vom 29. April, 10:00 Uhr: Das U-Boot U17 ist unterwegs. Am Samstagmorgen um 6 Uhr war die Abfahrt in der Kieler Schiffswerft. Aktuell befindet sich das U-Boot, das auf einem Schwimmponton transportiert wird, auf dem Nord-Ostsee-Kanal, etwa in Höhe der Gemeinde Krummwisch in Schleswig-Holstein. Laut Kursbuch soll der U-Boot-Transport um 10:30 Uhr die Brücke Rendsburg passieren. Am Samstagabend gegen 19 Uhr soll das U17 dann hinter der Schleuse Brunsbüttel über die Elbe in die Nordsee gelangen.

Die Reise vom U-Boot beginnt: Hier können Sie den Transport von U17 live verfolgen

Update vom 28. April, 19:08 Uhr: Das U-Boot ist seeklar! Am Samstagmorgen (29. April) um 6 Uhr startet der Transport vom Kieler Hafen in das fast 700 Kilometer entfernte Speyer. Dafür wurde das U-Boot U17 heute verladen. Laut Technik Museum Sinsheim verlief der recht anspruchsvolle Vorgang ohne Probleme. „Was für ein unvergesslicher Tag“, heißt es von dem Museum.

Bis das U-Boot in Nordrhein-Westfalen zu sehen sein wird, dauert es noch rund zwei Wochen. Die Menschen im hohen Norden werden nicht so lange warten müssen: Bereits am Samstag um sieben Uhr wird U17 an der Schleuse in Kiel zu sehen sein.

U-Boot fährt bald in den Rhein – doch zuvor muss es verladen werden

Update vom 28. April, 12:18 Uhr: Aktuell wird U17 auf das Schwimmponton am Hafen von Kiel verladen. Das ist echte Millimeterarbeit mit einem 500-Tonnen-Koloss. Denn das U-Boot muss ganz genau in der Vorrichtung verankert werden. Immerhin geht es Hunderte Kilometer durch den Nord-Ostseekanal und über den Rhein bis nach Speyer in Rheinland-Pfalz. Am Samstag geht es dann über den Nord-Ostseekanal in Richtung Dordrecht (Niederlande).

U-Boot fährt bald durch den Rhein: Letzte Vorbereitungen gestartet

Update vom 28. April, 6:18 Uhr: Der einmalige U-Boot-Transport der U17 steht kurz bevor. Gegen Mittag wird das U17 auf das extra angefertigte Schwimmponton geladen. Ab Samstag startet dann der eigentliche Transport. Rund dreieinhalb Wochen ist die U17 dann insgesamt unterwegs.

Der U-Boot-Transport der U17 startet am Samstag. Aktuell wird die U17 verladen. © Frank Molter/dpa

U-Boot wird bald über den Rhein transportiert: Wo kann man den Transport sehen?

Update vom 27. April, 12:04 Uhr: Die letzten Vorbereitungen für den U-Boot-Transport laufen. Bereits seit dem Sonnenaufgang wird in Kiel gearbeitet, so das Technik Museum Sinsheim Speyer. Unter anderem wird das Ponton vorbereitet. Morgen soll das U17 dann verladen und in Halterungen gesichert werden. Ab Samstag startet dann der eigentliche Transport in Richtung Dordrecht (Niederlande). Über den Rhein soll es dann zum ersten Ziel gehen: Das Technik Museum Speyer.

U-Boot fährt über den Rhein: Fahrplan im Überblick

Transport vom U-Boot über den Rhein: Wo das U17 live zu sehen ist

Ausgebaute Erstmeldung vom 24. April: Köln/Speyer – Monatelang wurde geplant, jetzt ist es endlich so weit: Am 28. April startet der U-Boot-Transport des U17 in Kiel. Dann wird das U-Boot verladen. Die Überfahrt beginnt einen Tag später. Über Dordrecht und Nijmegen geht es dann über den Rhein – vorbei an Duisburg, Köln und Mainz. Denn das alte U-Boot der Marine soll im Technik-Museum Sinsheim als Museumsschiff ausgestellt werden. Doch dafür ist „ein Transport an der Grenze zum Machbaren“ notwendig, sagt Hermann Layher, Präsident der Technik-Museen Sinsheim Speyer.

Immerhin ist das U-Boot 500 Tonnen schwer und soll 600 Kilometer entfernt vom Meer in Baden-Württemberg ausgestellt werden. Im ersten Schritt geht es allerdings nur bis nach Speyer (Rheinland-Pfalz). „Solch ein Großtransport muss bis ins Detail mit allen Beteiligten geplant werden“, erklärt Layher weiter. So müssen mit dem 48 Meter langen Koloss auch unzählige Brücken überwunden werden.

U17: Transport vom alten U-Boot nach Speyer – das ist jedoch nur ein erster Zwischenstopp

Auf einem Schwimmponton wird das U-Boot U17 über den Rhein transportiert (Zeichnung). © Technik Museen Sinsheim Speyer

Rund dreieinhalb Wochen ist das U17 dann insgesamt unterwegs. Auf einem Schwimmponton und per Tieflader geht es in der Zeit – genau wie beim sowjetischen Raumgleiter Buran im Jahr 2008 – über den Wasser- und Straßenweg in Schrittgeschwindigkeit ins Technik-Museum Speyer. Das ist jedoch lediglich ein Zwischenziel. Ausgestellt wird das U-Boot nämlich in Sinsheim.

Die Gründe für den Zwischenstopp sind die nötigen U-Boot-Umbauarbeiten für die letzte Etappe. Unter anderem muss der 500-Tonnen-Koloss leichter gemacht werden, da der Transport sonst zu schwer für den Weg nach Sinsheim ist. Allein 100 Tonnen Batterien werden in Speyer entfernt. In rund einem Jahr soll das U-Boot dann von Speyer in das rund 40 Kilometer entfernten Sinsheim gebracht werden. (jw)