Feuerwehr löscht Waldbrand und macht grausamen Fund 

Bei Löscharbeiten in Rheda-Wiedenbrück machten die Retter eine schreckliche Entdeckung. Als die Flammen besiegt waren, entdeckten sie eine Leiche.

Rheda-Wiedenbrück - Ein Waldstück an der Varenseller Straße in Rheda-Wiedenbrück stand am Ostersonntag plötzlich in Flammen. Schnell wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet, wie owl24.de* berichtet.

Nach Waldbrand in Rheda-Wiedenbrück: Leiche gefunden

Nachdem die Feuerwehrleute die Löscharbeiten in Rheda-Wiedenbrück weitestgehend abgeschlossen hatten, machten sie auf einmal einen grausamen Fund. Sie entdeckten einen toten Körper. Umgehend wurde die Polizei verständigt.

Die Beamten aus Rheda-Wiedenbrück sicherten bis in den den Nachmittag Spuren. Anschließend wurde der Leichnam abtransportiert. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Weitere Einzelheiten folgen in Kürze.

