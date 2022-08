E-Rezept: Patienten müssen für Medikamente nicht mehr zum Arzt

Ab 1. September können Patienten ihr Rezept nur noch digital einlösen. © Thomas Koehler/imago

Ab 1. September 2022 müssen Apotheken E-Rezepte einlösen können. Patienten bekommen diese via App auf ihr Smartphone. So funktioniert‘s.

Bremen – Ab dem 1. September müssen Apotheken in Deutschland E-Rezepte einlösen können. So funktioniert‘s: Patienten zeigen dem Apotheker ihr Smartphone, über eine App wird ein QR-Code angezeigt, der gescannt werden muss.

Ab 2023 soll es das rosa Rezept aus Papier dann gar nicht mehr geben. Die Bundesregierung sieht in der Umstellung einige Vorteile: Die Abläufe in Arztpraxen und Apotheken sollen vereinfacht werden, die Zettelwirtschaft aufhören.

E-Rezept in Apotheken: Ab 1. September Pflicht – das müssen Patienten wissen

Auch für Patienten wird es unkomplizierter. Wer sich per Telefon oder Video-Sprechstunde ein Rezept vom Arzt organisiert, der muss dieses nicht mehr dort abholen – sondern hat nach wenigen Minuten das E-Rezept auf dem Smartphone. Das Rezept kann dann in der Apotheke um die Ecke, aber auch einer Online-Apotheke eingelöst werden. Doch wie funktioniert das Ganze genau? Wir erklären Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

E-Rezept in Apotheken: Wie kann ich ab dem 1. September ein Rezept vom Arzt einlösen?

Ab dem 1. September erhalten Patienten ihr E-Rezept in folgenden Varianten vom Arzt:

als Papierausdruck mit Rezeptcode, der statt des eigentlichen Rezeptes eingereicht werden kann.

als Code in einer App, die auf dem Smartphone installiert sein muss – über sie kann das Rezept an die Apotheke gesendet und das Medikament vorbestellt werden.

die elektronische Gesundheitskarte (eGK): über diese kann in der Apotheke das Rezept aufgerufen werden.

E-Rezept vom Arzt: Welche App muss ich installieren?

Um Rezepte elektronisch empfangen und einlösen zu können, benötigen gesetzlich Versicherte die E-Rezept-App der gematik. Sie heißt „Das E-Rezept“. Die App gibt es für Android-Nutzer bei Google, I-phone-User können Sie auf Apple herunterladen und installieren, Huawei-Nutzer über die AppGalerie.

Für die Anmeldung in der App brauchen Sie ein NFC-fähiges Smartphone sowie eine NFC-fähige Gesundheitskarte samt PIN von Ihrer Krankenkasse. Alternativ können Sie sich mit der ePA-App Ihrer Krankenkasse in der E-Rezept-App anmelden.

E-Rezept: Kann ich mir mein Rezept weiterhin ausdrucken lassen?

Ja, das geht. Allerdings erhalten Sie dann nicht wie gewohnt den rosafarbenen Zettel, sondern einen Ausdruck mit einem QR-Code. Der Ausdruck ist auch ohne händische Unterschrift gültig. Die Apotheker scannen den Rezeptcode ab, dann können Sie Ihre Medikamente mitnehmen oder bestellen.

E-Rezept für Apotheken: Was sind die Vorteile für Patienten?

Das E-Rezept hat laut Bundesregierung einige Vorteile und soll Patienten vor allem Zeit und Wege sparen. Wer schnell ein (Folge-)Rezept braucht, kann einfach beim Arzt anrufen und bekommt das E-Rezept dann in seine App geschickt. Dieses kann der Patient dann digital an eine Apotheke seiner Wahl senden. Apotheker können dann nachsehen, ob das gewünschte Medikament vorrätig ist und es gegebenenfalls bestellen. Das Durchfall-Medikament elotrans etwa ist derzeit in vielen Apotheken ausverkauft. Versicherte können Medikamente so von zuhause vorbestellen und diese dann abholen oder liefern lassen – wann und wie es für sie am besten passt.

Die App „Das E-Rezept“ findet für Patienten außerdem genau die Apotheke, die sie gerade brauchen. „Die App kennt aktuelle Öffnungszeiten und weiß auch, ob eine Apotheke einen Botendienst anbietet – zum Beispiel, weil man selbst aktuell bewegungseingeschränkt ist“, verspricht die Firma gematik. Die Daten der Patienten sollen dabei absolut sicher sein.

E-Rezept: Müssen alle Arztpraxen am den 1. September das digitale Rezept ausstellen können?

Nein, nur Apotheken müssen spätestens zum 1. September über die technische Ausrüstung verfügen, um das E-Rezept lesen zu können. Eine flächendeckende Ausstellungs-Pflicht der E-Rezepte für Arztpraxen gilt noch nicht. Hier gibt es ein regionales Stufenmodell. Schleswig-Holstein und die Region Westfalen-Lippe sind in dieser Hinsicht die Vorreiter – hier wird das E-Rezept auch in Arztpraxen schon zum 1. September eingeführt.

Ärzte, die aus technischen Gründen noch nicht in der Lage sind, ein E-Rezept auszustellen, müssen ersatzweise auf das bisher vorgesehene Papierrezept zurückgreifen. Die Arzneimittelversorgung Patienten ist somit sichergestellt. Die finale Umstellung soll bundesweit zum Jahreswechsel erfolgen.

Bis voraussichtlich 30. November 2022 können sich Patienten übrigens telefonisch vom Arzt krankschreiben lassen. Grund dafür ist nach wie vor Corona – die Menschen sollen sich nicht anstecken, Wartezimmer möglichst leer bleiben.