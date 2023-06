Revolution am Flughafen Münster/Osnabrück: Neue Airline will E-Flugzeuge starten lassen

Fotomontage: Das Elektroflugzeug „Eviation Alice“ über dem Flughafen Münster/Osnabrück. © EVIA AERO GmbH

Die Airline Evia Aero plant, elektrisches Fliegen am Flughafen Münster/Osnabrück anzubieten. Wann die ersten emissionsfreien Flugzeuge starten könnte3n, erfahren Sie hier.

Münster (NRW) - Fliegen ist die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen, sagt das Umweltbundesamt. Flugzeuge stoßen sehr viel CO2 und auch Schadstoffe aus. Doch während mittlerweile Millionen Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind, scheint die emissionsfreie Luftfahrt bislang nur eine Vision zu sein. Zu groß sind die technologischen Herausforderungen.

Es gibt jedoch Start-ups wie die Airline Evia Aero, die das CO2-neutrale Fliegen greifbar machen und bereits sehr konkrete Pläne verfolgen. So könnten am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) in Zukunft E-Flugzeuge starten, berichtet wa.de.