Reuige Diebe? Frau bekommt gestohlenes Auto zurück - mit dieser Botschaft

Nachdem ihr wenige Tage zuvor das Auto gestohlen worden war, bekam eine Frau die Schlüssel und ihr Auto überraschend zurück - inklusive einem Schreiben der Diebe.

Köln - Mit schriftlicher Entschuldigung: Wenige Tage nach dem Diebstahl eines Autos haben Unbekannte einer Kölnerin die Schlüssel und einen Zettel mit dem Standort des Wagens vor die Haustür geworfen.

Auf dem Papier stand in gebrochenem Englisch „Sory“, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei einem Einbruch in das Haus der Frau waren in der vergangenen Woche der Wagen und mehr als 1000 Euro Bargeld gestohlen worden. Nun ist zumindest das Auto wieder da. Von dem Geld und den anonymen Überbringern des Schlüssels fehle aber bisher jede Spur, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Auch ein Hochzeitspaar aus Peiting hatte Glück im Unglück: Ihr Hochtzeitsgeld wurde gestohlen, kam aber wieder zu dem Paar zurück.

Ebenfalls mit Botschaft meldeten sich zwei Einbrecher nachdem sie herausfanden, dass die Bestohlene behindert war.

dpa

