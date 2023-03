Geschenke-Aktion in Hamburger Innenstadt – TikTok Video zeigt Eskalation

Von: Sebastian Peters

Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an © Daniel Bockwoldt/dpa

Was war auf der Mönckebergstraße los? Das haben sich am Samstagnachmittag einige Hamburger gefragt. Die Antwort: Eine Geschenkaktion, angeblich von der Modemarke RETERNITY.

Hamburg – In der Hamburger Innenstadt ist es am Samstagnachmittag, 4. März 2023, zu einer Auseinandersetzung zwischen Dutzenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie der Polizei gekommen. Der Grund: eine angeblich angekündigte Verschenk-Aktion der Modemarke RETERNITY.

Großeinsatz der Polizei Hamburg auf der Mönckebergstraße – es sollten Klamotten verschenkt werden

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Hamburg hat es ersten Erkenntnissen zufolge zuvor wohl einen Aufruf über Social Media gegeben, dass Kleidung verschenkt werde. Doch bevor die Aktion in der Mönckebergstraße anfing, wurde der Aufruf bei Instagram wieder zurückgenommen, wie 24hamburg.de berichtet.

Mit „Polizeiketten“ versuchten die Einsatzkräfte, die Lage zu beruhigen © Blaulicht-News.de

Mit einem kurzen Text in der angeblichen Instagramstory der Modemarke wurde am Nachmittag bekannt gegeben: „Hamburg Event Canceled. unexpectedly way too manny participants“ auf Deutsch: „Hamburger Veranstaltung abgesagt. Unerwartet viel zu viele Teilnehmer“

Die frustrierten jungen Leute feierten und tanzenten anschließend auf der Mönckebergstraße. Als die Polizei Hamburg anrückte, um die rund 400 Jugendliche zu „beruhigen“ eskalierte die Situation kurzweilig.

Vereinzelt wurden Jugendliche von der Polizei festgenommen © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Polizei habe mit massivem Kräfteeinsatz, diversen Hundeführern und 20 zusätzlichen Streifenwagen versucht, die Lage in den Griff und die Jugendlichen von der Straße zu bekommen, auch weil Busse teilweise nicht mehr durchkamen.

Erst nach einiger Zeit sei es gelungen, die Jugendlichen zum Verlassen der Straße zu bewegen. Zwei Polizisten seien durch Böller- und Flaschenwürfe leicht verletzt worden, hätten aber ihren Dienst fortsetzen können.

Am späten Nachmittag waren es den Angaben nach noch etwa 50. Einige seien in Gewahrsam genommen worden. Genaue Zahlen und weitere Details lagen zunächst nicht vor.