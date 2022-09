René Wellers Ehefrau Maria: „Er wurde nur ausgenutzt“

Von: Susanne Kröber

Boxer René Weller ist seit 2014 an Demenz erkrankt. Nun schildert seine Ehefrau Maria, wie schlecht es dem früheren Europameister aktuell wirklich geht.

Pforzheim – In den Jahren 1984 und 1988 wurde René Weller Europameister der EBU (European Boxing Union) im Leichtgewicht – aber auch privat sorgte der Boxer mit dem Beinamen „Der schöne René“ in den 80er-Jahren gerne für Schlagzeilen. So versuchte sich der mehrfache Deutsche Meister Weller auch als Schauspieler und war 1985 an der Seite von Promi-Bodyguard und Dschungelcamp-Teilnehmer Peter Althof in „Macho Man“ zu sehen, einem Prügelstreifen mit Erotik-Einlage, der Kultstatus erlangte und zwei Fortsetzungen nach sich zog.

Demenz-Kranker René Weller heute: Er weiß nicht mehr, dass Maria seine Ehefrau ist

Seinen Tiefpunkt erreichte René Weller, als er 1999 unter anderem wegen Kokainhandel zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. 2003 wurde er wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Seitdem tingelte der ehemalige Profi-Boxer durch TV-Shows wie „Die Alm“, „Big Brother“, „Das perfekte Promi-Dinner“ oder auch „Das Sommerhaus der Stars“. In der RTL-Show belegte er mit seiner Frau Maria 2016 den vierten Platz. Und Maria, mit der René Weller seit 2013 verheiratet ist, weicht auch jetzt nicht von seiner Seite, wo sich sein Gesundheitszustand aufgrund seiner Demenzerkrankung dramatisch verschlechtert hat.

Sie ist sein Fels in der Brandung: René Wellers Ehefrau Maria kümmert sich um den an Demenz erkrankten Ex-Boxer. © IMAGO/Pressefoto Baumann

„Er erkennt mich, aber er weiß nicht mehr, dass ich seine Ehefrau bin“, erklärt Maria Weller im Interview mit der Bild. Fast ein Jahr lang haben Bild-Reporter René Weller und seine Ehefrau begleitet – entstanden ist dabei die Doku „Wenn ich unten bin, ist unten oben – die René-Weller-Story“, die am 7. September um 20:15 Uhr bei Bild TV zu sehen ist.

Ehefrau Maria über René Weller heute: „Er kann nichts mehr allein“

In ihrem gemeinsamen Zuhause im baden-württembergischen Pforzheim kümmert sich Maria Weller um ihren Mann, stößt mit der Pflege aber inzwischen an ihre Grenzen, wie sie in der Bild-Doku gesteht. „René ist jetzt ein totaler Pflegefall. Er kann nichts mehr allein. Er hat Schluckbeschwerden, braucht Hilfe beim Essen, beim Duschen, bei der Toilette.“

Ein Platz für René Weller im Pflegeheim könnte Abhilfe schaffen, aber Maria Weller erklärt: „Wir können uns keinen Platz im Pflegeheim leisten. Das ist Luxus und unbezahlbar geworden. So ist unser Deutschland. Erbärmlich.“ Der frühere Box-Europameister bekommt laut seiner Ehefrau lediglich „270 Euro Rente im Monat“ – viel zu wenig für einen Platz in einer Pflegeeinrichtung. „Wir haben noch ein bisschen Erspartes. Wenn wir das nehmen müssen, sind wir ganz bald bitterarm“, so Maria Weller im Gespräch mit der Bild.

René Weller leidet an Demenz – eine Folge seiner Karriere als Boxer?

In der Bild-Doku „Wenn ich unten bin, ist unten oben – die René-Weller-Story“ erhebt Maria Weller zudem schwere Vorwürfe gegen frühere Box-Funktionäre. Obwohl Ärzte auch die häufigen Schläge auf den Kopf, die René Weller im Lauf seiner Karriere einstecken musste, mit für seine Demenz verantwortlich machen würden, bekämen sie keine Unterstützung. „Wer dabei krank wird, steht am Ende allein da. Das macht mich wütend und traurig.“

Auf seine Ehefrau kann sich René Weller auf jeden Fall verlassen, auch wenn Maria im Bild-Interview verbittert feststellen muss: „Die Box-Funktionäre, die von René profitiert haben, interessieren sich nicht mehr für ihn. Er wurde nur ausgenutzt.“