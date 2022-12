Rekordverdächtige 20 Grad – sommerliche Wärme an Silvester

Von: Teresa Knoll

Nach einem kurzen Wintereinbruch wird es wieder etwas wärmer. Aber nicht nur das. Lesen Sie hier, wie sommerlich das Wetter zu Silvester und Neujahr werden soll:

Grillen oder Raclette im Winter – und das draußen? Das könnte dieses Jahr möglich sein, ohne dabei zu frieren. Denn für den Süden Deutschlands sagen Experten zu Silvester rekordverdächtige Temperaturen voraus. Es wird warm und auch im neuen Jahr soll das Wetter sommerlich ohne viel Niederschläge werden.

HEIDELBERG24 verrät, welches rekordverdächtige Wetter wir an Silvester und Weihnachten zu erwarten haben.

Nach einem kurzen Winter-Intermezzo im Dezember, das zu Weihnachten in weiten Teilen Baden-Württembergs schon wieder vorbei war, breitet sich vom Südwesten Europas her eine Warmfront bis nach Mitteleuropa aus. Am Mittwoch (28. Dezember) wird es vor allem in den Mittelgebirgsregionen noch windig. (resa)