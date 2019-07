Rekordverdächtig: Riesiges Baby in Mönchengladbach geboren - So groß ist Vincent 

Vincent Martin Mathieu liegt im Krankenhaus in Mönchengladbach im Arm von Mutter Cindy.

Vincent ist das zweite Kind für Familie Mathieu aus Erkelenz. Am Mittwoch kam er in Mönchengladbach zur Welt - und ist möglicherweise das größte Baby Deutschlands.

Mönchengladbach - Gleich zweimal griff die Hebamme zum Maßband, so sehr wunderte sie sich über die Körpergröße: Mit 65 Zentimetern ist am Mittwoch in Mönchengladbach ein Junge geboren worden - rekordverdächtig lang für ein Neugeborenes. Normal ist laut Ärzten eine Größe von 50 bis 53 Zentimetern.

Vincent Martin kam trotz seiner Größe auf natürliche Weise zur Welt. In Absprache mit dem Ärzteteam des Elisabeth-Krankenhauses verzichtete die 33-jährige Mutter auf einen Kaiserschnitt. „Wir wollten es erst einmal so probieren, wussten aber, dass es immer zu Komplikationen kommen kann“, sagte Cindy Mathieu, die mit ihrem Mann René (36) in Erkelenz lebt.

Rekordbaby: Ärzte leiteten Geburt wegen Größe früher ein

Tatsächlich lief alles glatt: „Das war eine schöne und sehr entspannte Geburt“, so Ärztin Stefanie Löhnes am Freitag bei einem spontanen Pressetermin im Krankenhaus. „Die Geburt war sogar leichter als die unseres ersten Sohnes. Vincent ist zwar lang, aber nicht dick“, sagte Vater René, wie der Focus unter Berufung auf die Rheinische Post berichtet. Die Rheinische Post hatte zunächst über das außergewöhnliche Baby berichtet.

Demnach sollte der Geburtstermin eigentlich erst am heutigen Freitag sein, doch die Ärzte hätten sich Sorgen gemacht, dass Vincent noch größer wird - also leiteten sie die Geburt ein. Nach 17 Stunden war das Neugeborene dann da.

Rekordbaby: Womöglich das größte Baby Deutschlands

Die stattliche Größe kommt laut Focus nicht von ungefähr. René Mathieu ist zwei Meter groß und auch sein erster Sohn Lennart ist mit eineinhalb Jahren schon deutlich größer als die meisten Gleichaltrigen.

+ Vincent Martin (l.) lässt seinen gleichaltrigen Nachbarn Emil Theodor klein aussehen. © dpa/David Young

Mit 4720 Gramm ist Vincent bei seiner Körpergröße nicht besonders kräftig. Ob er das längste Kind Deutschlands ist, wissen die Ärzte nicht. Es gibt keine entsprechende Statistik. In Darmstadt wurde 2016 ein Baby geboren, das 62 Zentimeter groß war.

