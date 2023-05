Reisebus gerät in Unfall auf A12: Rund 60 Verletzte, mehrere Schwerverletzte

Von: Moritz Bletzinger

Schwerer Unfall auf der A12: Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz, nachdem ein Reisebus wohl mit zwei Lkw kollidiert ist. (Symbolbild) © Jörg Halisch/Imago

Schlimmer Reisebus-Unfall auf der A12 zwischen Storkow und Friedersdorf. Zwei Lkw und ein Bus waren in den Crash verwickelt.

Storkow – Ein Reisebus und zwei Lkw gereiten am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der A12 in einen schweren Unfall. Die Polizeidirektion Ost sprach von 35 Verletzten und sechs Schwerverletzten. Am frühen Nachmittag teilte die Autobahnpolizei der Märkischen Oderzeitung mit, die Zahl der Verletzten habe sich auf 60 erhöht. Der Unfall ereignete sich zwischen Storkow und Friedersdorf.

Reisebus-Unfall auf der A12: „Gefahrgut-Großeinsatz“! Katastrophenschutz vor Ort

Der Einsatz auf der Autobahn dauert an. Die Leitstelle Oderland spricht von einem „Gefahrgut-Großeinsatz“. „Es ist wohl ein Tanklastzug am Unfall beteiligt“, meldete die Feuewehr Fürstenwalde dem Nachrichtenportal. Die Gefahrstoffeinheit des Landkreises sei ausgerückt.

„Der Katastrophenschutz ist auch vor Ort und versorgt dort die verletzten Menschen“, erklärte die Autobahnpolizei weiter. Die Fahrbahn ist in beide Richtungen gesperrt, auch zur Grenze nach Polen.

Mehr Informationen in Kürze.