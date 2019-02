Asylbewerber attackieren mehrere Passanten: Mann erleidet Knochenbruch

In Regensburg sollen Asylbewerber mehrere Passanten attackiert haben (Symbolbild).

Im bayerischen Regensburg sollen zwei Asylbewerber wahllos Passanten angegriffen haben. Ein Mann erlitt dabei einen Knochenbruch.

Regensburg - Am Montagabend soll es in Regensburg zu unschönen Szenen gekommen sein. Laut eines Berichts wurden mehrere Passanten in der Innenstadt von zwei Asylbewerber aus Afghanistan attackiert. Ein 75-Jähriger Mann erlitt dabei offenbar einen Knochenbruch. Im Laufe des Dienstags soll das Duo dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Über die Prügel-Orgie berichtet auch merkur.de*.

