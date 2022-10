Reformationstag: Wann dürfen Bäckereien öffnen?

Teilen

In einigen Bäckereien gelten am Reformationstag kürzere Öffnungszeiten. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der Reformationstag am Montag, 31. Oktober 2022, gilt in vielen Bundesländern als Feiertag. Haben Bäckereien an diesem Tag geöffnet?

Köln – In neun Bundesländern ist der 31. Oktober, auch als Reformationstag bekannt, ein gesetzlicher Feiertag. Das bedeutet, dass Geschäfte, wie zum Beispiel Supermärkte und Discounter, in der Regel schließen müssen – doch für Bäckereien und Konditoreien gibt es meist Ausnahmen.

24RHEIN zeigt, wie lange Bäckereien am 31. Oktober öffnen dürfen.

In Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der Reformationstag ein Feiertag. In zahlreichen anderen Bundesländern ist dafür Allerheiligen am 1. November ein Feiertag – so zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. (nb)