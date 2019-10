"Recklinghausen leuchtet" wieder - das müssen Sie zum Lichtspektakel wissen

Recklinghausen leuchtet vom 18. Oktober bis 3. November: Diesmal geht es für Besucher ins Land der Märchen und Sagen. Alle Infos zum Lichtspektakel in der Ruhrgebiets-Metropole.

Recklinghausen - Eines kann man schon im Vorfeld feststellen: Die 2019er Auflage von "Recklinghausen leuchtet" wird einfach sagenhaft! Nach der Reise in die Kohle-Vergangenheit des Ruhrgebiets ("Abschied vom Bergbau") im vergangenen Jahr geht es für die zehntausenden von Besuchern diesmal ins Märchenreich. Die 14. Runde des Lichtspektakels in der Altstadt steht nämlich unter dem Motto "Märchen und Sagen".

Zahlreiche Informationen zu "Recklinghausen leuchtet" hat 24VEST.de* in diesem Artikel zusammengestellt.

Recklinghausen leuchtet: Weltrekord und Moguai-Konzert

Die Veranstalter streben in diesem Jahr sogar einen Weltrekord an. Dabei geht es um die Bestmarke im Dauer-Vorlesen! Aktuell steht der Rekord bei sagenhaften 456 Stunden. 457 Stunden müssen es also in Recklinghausen werden.

Weiterer Höhepunkt im Rahmen von "Recklinghausen leuchtet" dürfte das Konzert von André Tegeler alias Moguai am Samstag, 2. November, ab 19 Uhr auf dem Recklinghäuser Rathausplatz werden. Schon seit 2011 legt der weltbekannte 46-jährige Musiker aus Recklinghausen bei seinem Heimspiel auf - im vergangenen Jahr sogar vor rund 10.000 Zuschauern!

