Noch immer vermisst: Der Fall Rebecca Reusch

Der Renault Twingo von Schwester Jessica und ihrem Mann. Das Auto wurde laut RTL am Morgen des Verschwindens, sowie am Abend von einer Kamera auf der A12 zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder registriert. Zu dieser Zeit hatte nur der Schwager Zugriff auf das Auto. Seine Aussagen zum Ziel der Fahrten widersprechen sich und sich nicht deckungsgleich mit den Bewegungsdaten des Wagens. In einem Interview mit RTL äußerte sich der Vater der Vermissten dazu. Die ungeklärten Fahrten hingen mit etwas anderem zusammen, er dürfe dazu aber nichts sagen. Außerdem wurden Haare und Fasern einer verschwundenen Decke, die das Mädchen dabei hatte, im Wagen gefunden. Später stellte sich allerdings heraus, dass die Haare nicht zu Rebecca gehören, so berichtet es die Berliner Morgenpost. Obendrein soll ein Renault Twingo, ähnlich dem des Verdächtigen, am Tag des Verschwindens in einem Brandenburger Wald gewesen sein. Dies hatte eine große Suchaktion in den Brandenburger Wäldern verursacht, jedoch vergeblich. © dpa