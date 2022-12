Realer Irrsinn: Jährlich Hunderte Leerflüge von Regierungsfliegern

Von: Fabian Pieper

Ein Regierungsflieger der deutschen Bundesregierung. © Michael Fischer/pa

Die Bundesregierung lässt ihre Flugzeug-Flotte jährlich mehrere Hundert Leerflüge absolvieren. Das hat einen bestimmten Grund – und der bleibt für Jahre.

Berlin/Bonn – Wenn am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) eine Maschine aus der Flugzeug-Flotte der Bundesregierung aufsetzt, sitzt häufig nicht Bundeskanzler Olaf Scholz darin. Auch Mitglieder des Bundeskabinetts suchen Augenzeugen vergeblich. Kein Wunder: Die Flieger sind häufig leer und transportieren keine Passagiere.

Denn innerhalb eines Jahres kommt es häufig zu Leerflügen der Regierungsflieger; allein im Jahr 2022 sollen es nach Informationen der Tagesschau rund 480 solcher Flüge sein. Sie sind unterwegs auf der knappe 500 Kilometer langen Strecke zwischen den Flughäfen Köln/Bonn und dem BER.

Deshalb fliegen die Regierungsflieger jährlich mehrere Hundert Flüge ohne Passagiere

Was wie ein Schildbürgerstreich anmutet, hat seinen Grund: Zwischen 1949 und 1999 hatte die (west-)deutsche Bundesregierung ihren Sitz in der Bundesstadt Bonn, die zwischen 1949 und 1990 Bundeshauptstadt war. Nach der Wiedervereinigung fasste der Bundestag den Hauptstadtbeschluss, nach dem die Regierung ihren Sitz zur Jahrtausendwende hin nach Berlin verlagern sollte. Diese Entscheidung schloss allerdings die Regierungsflotte nicht ein. Die gehört nämlich zum Verteidigungsministerium, das seinen Sitz in Bonn hat und dessen Flugzeuge am Flughafen Köln/Bonn untergebracht sind; zudem fehlten am Flughafen Tegel schlichtweg die Kapazitäten, um die 16 Maschinen der Regierung zusätzlich beherbergen zu können.

Die Folge: Nahezu jedes Mal, wenn ein Regierungsmitglied oder der Bundespräsident mit einem Regierungsflieger zu einem Flug vom BER aus aufbrechen, muss die entsprechende Maschine von Bonn aus einen sogenannten „Bereitstellungsflug“ fliegen, also einen Flug ohne Passagiere. Ist der offizielle Teil der Dienstreise beendet, kehrt die Maschine in der Regel wieder nach Bonn zurück – erneut ohne Passagiere.

Langfristiger Umzug nach Berlin bereits beschlossene Sache

Das stößt auf Unmut: So sei die Situation laut Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch „nicht akzeptabel“, Grünen-Politiker Jürgen Trittin verweist auf die ökologische Bilanz sowie die hohen Kosten und sagt: „Die Regierungsflotte muss dort stationiert sein, wo die Regierung sitzt.“ Das ist zwar bereits beschlossene Sache, doch aus dem eigentlich für 2014 vorgesehenen Umzug wurde wegen der Probleme beim Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg nichts; nach derzeitigem Stand soll der Umzug erst im Jahr 2032 abgeschlossen sein, da zunächst Hangars und Wartungskapazitäten geschaffen werden müssen. Bis dahin wird es also weiterhin jedes Jahr mehrere Hundert Leerflüge der Regierung zwischen Bonn und Berlin geben.

Einziger Vorteil der logistischen Umstände: Auf den Bereitstellungsflügen trainieren die Piloten der Flugbereitschaft der Bundesregierung und sammeln ihre jährlichen Flugstunden, die sie benötigen, um ihre Fluglizenz nicht zu verlieren – wenn nicht gerade der Flughafen BER von Klima-Aktivisten lahmgelegt wird.