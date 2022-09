Rausch Live Tour 2023: Helene Fischer peilt „neues Level der Fitness“ an

Von: Susanne Kröber

70 Konzerte, über 100 Kostüme, artistische Einlagen – Helene Fischer hat in Köln ihre neue Tour der Superlative vorgestellt. Los geht es im März 2023 in Bremen.

Köln – Lässig machte es sich Helene Fischer im roten Sweater mit Kussmund, enger, schwarzer Hose und schwarzen Plateauschuhen mit Goldverzierung bei der Pressekonferenz im Hotel Stadtpalais in Köln bequem. Die Sängerin hatte aber auch allen Grund zum Strahlen, schließlich durfte sie über ihr neues „Baby“, ihre Rausch Live Tour 2023, plaudern. Mit dabei waren auch Genevieve Dorion-Coupal und Mukhtar Mukhtar vom Cirque du Soleil, mit denen Helene Fischer die Tournee gemeinsam realisieren wird.

Helene Fischer plant Mega-Tour für 2023: 70 Konzerte in 14 Städten stehen auf dem Programm

Bereits bei ihrer vergangenen Tour arbeitete Helene Fischer mit dem Cirque du Soleil zusammen, jetzt will die Sängerin, die ihrem Thomas beim Mega-Konzert in München eine romantische Liebeserklärung machte, ihren Fans „ein Erlebnis bieten, das es so vorher noch nicht gab“, wie auf der Homepage von Helene Fischer über die Rausch Live Tour zu lesen ist. „Wir wollen etwas ganz Großes und Magisches auf die Beine stellen und das Publikum aus ihrem Alltag entführen“, so Fischer bei der Pressekonferenz in Köln.

Die Vorfreude steigt: Helene Fischer stellte jetzt in Köln ihre 70 Auftritte umfassende Tour 2023 vor. © picture alliance/dpa/Federico Gambarini

70 Auftritte in 14 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, darunter bis zu sieben Shows in der gleichen Stadt – für Helene Fischer ist das nicht zu viel, wie sie bei der Pressekonferenz betont. „Es ist mir egal, wie viele Konzerte wir veranstalten, Hauptsache ich kann den Menschen Freude bereiten. Und solange ich zwischen den Konzerten immer mal wieder ein paar Tage freihabe, ist das okay.“ Sportlich wird das Programm aber auch für einen Superstar wie Helene Fischer.

Helene Fischer geht 2023 auf Tour: „Ein Teil von mir hat sich sehr verändert“

Rund 18 Monate dauert die Vorbereitung der Rausch Live Tour 2023 von Helene Fischer, „spätestens die letzten drei bis vier Monate muss ich selbst mit trainieren“, erklärt Helene Fischer im Rahmen der Pressekonferenz, schließlich wird die Sängerin auch wieder zu artistischer Höchstform auflaufen. „Ich muss mich auf ein komplett neues Level der Fitness bringen, das ist am Anfang natürlich auch mit Schmerzen verbunden“, so Helene Fischer. „Gerade für die Nummern in der Luft müssen der Oberkörper trainiert und die Muskeln auf Vordermann gebracht werden.“

Angst habe sie dabei nicht, „denn mit Ängsten irgendwelche artistischen Höchstleistungen in der Luft zu machen, das bringt gar nichts“, so Helene Fischer laut Der Westen, daran habe sich auch nach der Geburt ihrer Tochter, um deren Namen Helene Fischer lange ein Geheimnis machte, nichts geändert. „Ein Teil von mir hat sich sehr verändert und ein großer Teil von mir hat sich gar nicht verändert. Ich bin nach wie vor sehr gewillt, Spektakuläres in der Luft zu erlernen und habe auch keine Ängste, die hatte ich vorher auch nicht.“

Helene Fischer auf Rausch – Live – Die Tour 2023: Die Termine im Überblick

21. - 23. März 2023: Bremen, ÖVB-Arena

25. März - 02. April 2023: Köln, Lanxess Arena

11. - 16. April 2023: Hamburg, Barclays Arena

18. - 23. April 2023: Dortmund, Westfalenhalle

25. - 30. April 2023: Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

02. - 07. Mai 2023: Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

23. - 28. Mai 2023: Oberhausen, König-Pilsener-Arena

30. Mai - 04. Juni 2023: Berlin, Mercedes Benz Arena

06. - 11. Juni 2023: Mannheim, SAP Arena

13. - 18. Juni 2023: Hannover, ZAG Arena

05. - 10. September 2023: Wien, Stadthalle

19. - 24. September 2023: Zürich, Hallenstadion

26. September - 01. Oktober 2023: München, Olympiahalle

03. - 08. Oktober 2023: Frankfurt, Festhalle

Tickets für die Rausch Live Tour 2023 von Helene Fischer: Wann startet der Vorverkauf?

Die Termine für die große Rausch Live Tour von Helene Fischer stehen fest, aber ab wann können sich die Fans ein Ticket kaufen? Auf ihrer Homepage kündigt Helene Fischer an: „Ich freue mich riesig, euch sagen zu können, dass am Donnerstag, 18.11., der Vorverkauf für meine Tour 2023 beginnt.“ Auch wenn der 18. November 2022 tatsächlich auf einen Freitag fällt, sollten sich Fans der Sängerin den Termin also schon mal rot im Kalender anstreichen und sich darüber hinwegtrösten, dass die Weihnachtsshow mit Helene Fischer 2022 schon wieder abgesagt wurde.

Mit dem Ukraine-Krieg und den steigenden Gaspreisen in Deutschland, die künftig unter anderem auf die Gasumlage zurückgeführt werden könnten, wird ein Konzertbesuch zum Luxus für viele Menschen, dessen ist sich auch Helene Fischer bewusst, wie sie in der Pressekonferenz betont. „Eine Familie, die sich vor der Krise ein oder zweimal im Jahr ein Konzert geleistet hat, wird sich jetzt vielleicht nochmal genau überlegen, wo sie hingehen“, so die Sängerin. „Ich bin aber dafür da, dass die Menschen glücklich nach Hause gehen und die Erinnerungen mitnehmen.“