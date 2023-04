Behörden geben Sturmflut-Warnung für norddeutsche Ostsee-Küste raus

Von: Fabian Raddatz

Bis zu 1,05 Meter über dem mittleren Wasserstand: Für die Ostsee haben die Behörden ab Samstagmittag eine Sturmflut-Warnung herausgegeben.

Lübeck/Kiel – Vorsicht am Samstag, 1. April 2023, an der Kieler und Lübecker Bucht. Für beide Gebiete gilt ab 12 Uhr mittags eine amtliche Sturmflut-Warnung. Wie der Sturmflutwarndienst des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Rostock am Freitag mitteilte, soll das Hochwasser demnach voraussichtlich bis zu 1,05 Meter über dem mittleren Wasserstand liegen.

Für die deutsche Ostsee-Küste gilt am Samstag Sturmflut-Warnung. (Archivbild) © Volker Bartels/dpa

Laut BSH führten stürmische Böen zur Frühjahrs-Sturmflut an der deutschen Ostsee-Küste. Auch die Hansestadt Wismar hat wegen des erwarteten Hochwassers zur Vorsicht aufgerufen. „Bringen Sie Ihre Fahrzeuge aus dem hochwassergefährdeten Gebiet“, teilte die Stadt am Freitag mit.

Behörden geben Sturmflut-Warnung für Ostsee raus: Vor allem Kieler und Lübecker Bucht betroffen

Keine Sturmflut wird hingegen an der Ostsee-Küste westlich und östlich von Rügen erwartet. Dort sind beim Mittags-Hochwasser Werte von bis zu 90 Zentimetern vorhergesagt. An der Ostsee-Küste werden Sturmfluten in vier Klassen eingeteilt:

Sturmflut: 1,00-1,25 m über mittlerem Wasserstand

Mittlere Sturmflut: 1,25-1,50 m über mittlerem Wasserstand

Schwere Sturmflut: 1,50-2,00 m über mittlerem Wasserstand

Sehr schwere Sturmflut: mehr als 2,00 m über mittlerem Wasserstand

Sturmflut-Warnung für norddeutsche Ostsee-Küste: Hochwasser-Alarm gehören in Norddeutschland mit dazu

Hochwasser-Warnungen sind in Norddeutschland nichts Ungewöhnliches. So kam es Anfang Februar auch in Bremerhaven und Niedersachsen zu einer Sturmflut. Kräftige Windböen und Sturmflut sorgten in Hamburg für Wetter-Chaos.

Laut Deutschem Wetterdienst strömt am Samstag deutlich kältere Luft in den Norden. Das sorgt vor allem an den Küsten für einen Temperatur-Absturz um einige Grad. Bereits am Vormittag oder gegen Mittag werden bei maximal 5 Grad auf Fehmarn und höchstens 6 Grad in Rostock, 8 Grad in Hamburg und 11 Grad in Göttingen, die Temperatur-Höchstwerte des Tages erreicht.

Für Sonntag werden in Norddeutschland ein Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet.