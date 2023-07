Haftbefehl regelt: Rapper bekommt Streit mit – dann zückt er sein Geldbündel

Von: Jacob von Sass

Der Offenbacher Rapper Haftbefehl regelt mal wieder – und kauft in Darmstadt eine mutmaßliche Diebin frei. Die soll aus Hunger die Zeche geprellt haben.

Darmstadt – Der Rapper Haftbefehl ist weit über die Grenzen von Offenbach und Frankfurt bekannt und stand in jüngerer Vergangenheit vor allem wegen eines Gerichtsstreits um seinen Markennamen „Brudi“ in der Öffentlichkeit. Jetzt machte „Baba Haft“ aber wieder positive Schlagzeilen und half einer mutmaßlichen Diebin aus der Patsche, die wohl in einem Restaurant in Darmstadt die Zeche prellen wollte. Das ganze hielt er in einem Livestream fest, der auf der Social-Media-Plattform Twitter veröffentlicht wurde.

Rapper Haftbefehl kauft mutmaßliche Diebin in Darmstadt frei: „Hafti regelt“

In dem Video ist zu sehen, wie „Hafti“ seinen Fahrer in der Goebelstraße in der Nähe des Darmstädter Hauptbahnhofs stoppt, da er auf einen Streit aufmerksam geworden ist. Bevor er seinen Wagen verlässt, sagt er: „Baba Haft muss jetzt alles klären hier.“ Gesagt, getan. Er steigt aus und geht zu dem Geschehen. Eine Frau, die die Zeche in einem Restaurant geprellt haben soll, wird von drei Mitarbeitern des Lokals festgehalten. Auch die Polizei ist schon verständigt.

Haftbefehl gibt sich als Bekannter der Frau aus und will die Rechnung von 25 Euro begleichen. Zwischendurch bietet er den Mitarbeitern des Restaurants sogar 4500 Euro an, damit sie die angebliche Zechprellerin gehenlassen, die großen Hunger gehabt haben soll. Zuerst scheinen diese nicht begeistert von dem Angebot und lehnen ab. Nach einiger Diskussion lassen sie sich aber doch auf den Deal des Offenbacher Rappers ein und lassen die Dame gehen.

Rapper Haftbefehl half einer Frau, die in Darmstadt angeblich Essen geklaut haben soll. © Paul Zinken

Rapper schützt mutmaßliche Diebin vor Haftbefehl

Auf Twitter zweifeln die User aber die Echtheit des Videos und die Großzügigkeit von „Hafti“ an. So kommentiert einer: „Das wirkt mehr inszeniert als realistisch.“ Aber auch gegenteilige Meinungen sind unter dem Post zu lesen. Ein Nutzer schreibt: „Haftbefehl schützt vor Haftbefehl quasi.“ Mit dieser Mutmaßung dürfte er sogar recht haben. Nach Angaben der Polizei Darmstadt waren die Beamten nämlich schon auf dem Weg zum Ort des Geschehens.

Eine Sprecherin der Polizei sagt zu dem Vorfall Folgendes: „Wir wurden am 25. Juli zu dem Tatort gerufen. Letztendlich wurde die Streife aber wieder abbestellt, da die Rechnung beglichen wurde, sodass unser Eingreifen nicht erforderlich war.“ Nach dieser Aussage scheint also festzustehen, dass „Baba Haft“ wohl wirklich wieder geregelt hat. (Jakob von Sass)