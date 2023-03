Das sind die beliebtesten Kleinstädte Deutschlands: Norden gleich zweimal vertreten

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Welche Städte eignen sich für einen Urlaub außerhalb des Großstadt-Trubels? Jetzt wurden die beliebtesten Kleinstädte des Landes gerankt. Das sind die ersten 5 Plätze.

Syke – Laut Spiegel wurden für das Ranking die Google Suchanfragen für Städte unter 10.000 Einwohnern ausgewertet. Dabei erreicht die Kleinstadt mit den meisten Suchanfragen im Monat den ersten Platz. Ein Tipp vorab: der Spitzenreiter wurde mit 110.480 Suchanfragen zur beliebtesten Kleinstadt Deutschlands.

Auf Platz 5: Heiligenhafen

Das Naturschutzgebiet Graswarder bei Heiligenhafen ist für Naturliebhaber ein Erlebnis wert. © Günter Franz/Imago

Der fünfte Platz, mit knapp 61.000 Suchanfragen, ist Heiligenhafen in Schleswig-Holstein. Direkt an der Ostsee gelegen, lockt die Stadt für einen Urlaub am Meer. Dabei kann hier perfekt Städteurlaub mit unberührter Natur kombiniert werden. In der Altstadt laden viele Cafés dazu ein, entspannt einen Kaffee oder ein anderes Heißgetränk der Wahl zu trinken. Zwischen mittelalterlichen Häusern kann in den verschiedensten Läden eingekauft werden. Naturliebhaber kommen im Naturschutzgebiet Graswarder auf ihre Kosten. Von Ostern bis Oktober werden Führungen angeboten, in denen man mehr über das Naturzentrum, in der Ostsee gelegen, erfahren kann.

Auf Platz 4: Kühlungsborn

Kühlungsborn ist bekannt für seinen Sandstrand. © Stefan Zeitz/Imago

Den vierten Platz im Ranking macht Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. Ebenfalls an der Ostsee gelegen, lockt die Stadt mit feinem Sandstrand und dem Meer. Neben einem gemütlichen Strand- und Badeurlaub kann hier auch Geschichte entdeckt werden. Der 15 Meter hohe Ostsee-Grenzturm, diente zur Beobachtung der Seegrenze der ehemaligen DDR. Heute findet sich ein Museum im ehemaligen Grenzposten. Wenn man mehr über die Geschichte von DDR-Flüchtlingen und über die Grenzstruktur der deutschen demokratischen Republik erfahren möchte, ist man am Grenzturm an der richtigen Stelle.

Auf Platz 3: Cochem

Die Reichsburg liegt auf einem Berg über der Stadt Cochem. Sie zieht jährlich 250.000 Besucher in die kleine Stadt. © Augst / Eibner-Pressefoto/IMAGO

Der dritte Platz im Ranking liegt diesmal nicht am Meer, dafür aber an der Mosel, welche nicht weniger schön sein kann. Cochem in Rheinland-Pfalz, bekannt für seine Weinberge und Fachwerkhäuser, kann im Ranking auf Platz drei punkten. Die beste Aussicht über die gesamte Stadt biete sich, wenn man die Treppen zum Klosterberg erklimmt. Für begeisterte Burgen-Fans bietet die Reichsburg ein interessantes Erlebnis. Fast wie im Märchen thront die Burg über der Stadt. Nicht umsonst besichtigen jährlich um die 250.000 Besucher die Sehenswürdigkeit.

In Bayern liegen die beiden beliebtesten Kleinstädte des Landes

Auf Platz 2: Berchtesgaden

Ein Blick auf Berchtesgaden mit den Alpen im Hintergrund. © Robert Jank/Imago

Von der Ostsee über die Mosel geht es nun in den Süden Deutschlands. Genauer gesagt nach Bayern. Mitten in den Alpen befindet sich Berchtesgaden, Platz zwei im Ranking um die beliebteste Kleinstadt Deutschlands. Wer nach Berchtesgaden kommt, erwartet vor allem die wunderschöne Landschaft der Alpen, die über den Dächern des Marktes thronen. Im Nationalpark Berchtesgaden, dem einzigen Alpen-Nationalpark im Land, wird die Natur der Alpen gewahrt. Außergewöhnliche Flora und Fauna kann auf dem 210 Quadratkilometer großen Areal beobachtet und bestaunt werden. Wer mehr über den Nationalpark erfahren möchte, kann im Anschluss, im Haus der Berge, die ökologischen Zusammenhänge des Parks besser verstehen und mehr darüber erfahren.

Spitzenreiter: Tegernsee

Das Tegernseer Kloster mit Bräustüberl. Davor zu sehen der Tegernsee. © Ulrich Wagner/Imago

Der Spitzenreiter im Ranking ist die Stadt Tegernsee, am gleichnamigen See gelegen. Ein Mix aus Kultur, Brauchtum und Natur ist in dieser Kleinstadt geboten. Das Bräustüberl, unter den Gewölben im Tegernseer Schloss, ist nach ausgiebiger Wanderung oder Fahrrad-Tour um den Tegernsee, ein Muss für Touristen. Neben traditionellen Speisen gibt es hier Bier, soviel das Herz begehrt. Eine Schiffsrundfahrt um den Tegernsee, rundet den Tag perfekt ab. Mit nur einer Entfernung von einer Stunde, zur Landeshauptstadt München, kann ein Ausflug zum Tegernsee mit einem Besuch in der Großstadt verbunden werden und bietet somit den perfekten Mix aus Stadt und Idylle.