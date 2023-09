Robbe nimmt ihn als Schutzschild vor Hai – Angler filmt Überlebenskampf und wird selbst hineingezogen

Packende Szenen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Stella Henrich schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Angler filmte vor der Küste Neuseelands einen dramatischen Überlebenskampf. Eine Robbe versuchte dabei einem Hai zu entkommen. Doch dann geriet der Mann plötzlich selbst in Gefahr.

Neuseeland ‒ Haie üben eine große Faszination auf Menschen aus. Die Tiere halten sich nicht nur im offenen Meer auf, sondern auch in der Nähe von Sandbänken, Flussmündungen, Stegen und Surfspots. Die Ursache liegt nach Angaben von fundbeachdie.de vor allem darin, dass dort für den Hai verlockende Geräusche durch Plantschen oder Rudern mit Flossen und dem Surfbrett erzeugt wird. Ein eben solche Geräuschkulisse wurde einer Robbe nun fast zum Verhängnis. Sie selbst machte den Raubfisch offenbar mit ihren Paddelgeräuschen an der Küste Neuseelands auf sich aufmerksam.

Robbe erlebt dramatischen Überlebenskampf: Angler sucht plötzlich das Weite

Der Angler Greg Potter bekam die Begegnung der beiden Tiere hautnah mit. Er war mit seinem Kayak auf dem Wasser unterwegs, als er mit ansehen musste, wie die Robbe um ihr Leben kämpfte. Der Hai war ihr dicht auf den Fersen. Was vielleicht zunächst mehr wie ein Spiel aussah, entpuppte sich allerdings rasch als dramatischer Überlebenskampf. Die Robbe flog mehrmals in die Luft bis sie das Boot von Potter entdeckte und auf sein Kayak zusteuerte. Möglicherweise wollte sie es sogar als Schutzschild vor dem Hai nutzen.

+ Wahnsinnige Begegnung auf hoher See: Diese Robbe zischt im Todeskampf um einen Kayak-Fahrer herum. © Screenshot/Youtube/gpfishingadventures

Auch der Raubfisch beschleunigte und rammte das Boot von Greg Potter zweimal. Das kleine Boot kippt fast um. Der Angler selbst war nun in großer Gefahr. Auf dem Video legt er sein Handy zur Seite und strampelt so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone. Wie die spektakuläre Verfolgungsjagd der beiden Meerestiere ausging, blieb offen. Potter jedenfalls konnte sich selbst retten. Weniger Glück hatte jüngst eine 50-jährigen Frau am Strand von New York. Ihr hatte ein Hai ins Bein gebissen, während sie im Wasser war.

Rubriklistenbild: © Screenshot/Youtube/gpfishingadventures