Rammstein-Vorwürfe: Anwälte von Till Lindemann äußern sich erneut – Details aus neuem Gutachten bekannt

Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf im Juni 2022: Till Lindemann, Frontsänger der Band Rammstein (Archivbild). © Malte Krudewig/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ein rechtsmedizinisches Gutachten sieht im Fall Shelby Lynn gegen Till Lindemann keine klaren Beweise für sexuelle Nötigung, schließt Fremdeinwirkung aber nicht völlig aus.

Vilnius – Die Staatsanwaltschaft von Litauen bestätigte am vergangenen Freitag (23. Juni), keine Ermittlungen gegen die Band Rammstein aufzunehmen. Nach dem Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius Ende Mai hatte eine 24-jährige Frau aus Nordirland in den sozialen Medien Vorwürfe erhoben, im Umfeld des Konzerts womöglich betäubt und verletzt worden zu sein.

Staatsanwaltschaft über Rammstein-Vorwürfe in Litauen: „Keine objektiven Tatsachenbeweise“

Die Staatsanwaltschaft kam nach Prüfung und Bewertung der Informationen im Fall der Nordirin Shelby Lynn zu dem Entschluss, kein Verfahren gegen die Band einzuleiten. Zur Klärung hatte die Polizei sowohl die Frau selbst sowie einen Zeugen vernommen sowie Daten und Dokumente analysiert. Bei der Prüfung wurden der Pressemitteilung zufolge „keine objektiven Tatsachenbeweise“ ermittelt, die belegen würden, dass die Frau körperlicher oder seelischer Nötigung oder anderen Gewalttaten sexueller Natur ausgesetzt war oder dass sie zum Gebrauch von Betäubungsmitteln gezwungen wurde. Gegen den Beschluss der Staatsanwaltschaft könne noch Berufung eingelegt werden, hieß es.

Die Band Rammstein hatte sich auf ihrem Twitter-Kanal bereits Ende Mai im Fall der Nordirin Shelby Lynn geäußert. „Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt“, hieß es damals. „Widerwärtig. Wie könnt ihr es wagen, das zu leugnen“, antwortete Lynn auf Twitter. Seit die 24-Jährige ihren öffentlichen Vorstoß wagte, erhoben immer mehr Frauen ähnliche Vorwürfe gegen den Frontmann Till Lindemann.

Die Anwälte des Sängers Till Lindemann veröffentlichten am Sonntag eine Pressemitteilung über die Ergebnisse eines von ihnen in Auftrag gegebenen rechtsmedizinischen Gutachtens in der Sache.

Vorfall in Vilnius laut rechtsmedizinischem Gutachten eher „Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung“

Der Rammstein-Sänger Till Lindemann hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz beauftragt, seine Interessen zu vertreten. Die Anwälte hatten im Fall Shelby Lynn ein rechtsmedizinisches Gutachten am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln in Auftrag gegeben. Die dortigen Experten analysierten die von der Frau veröffentlichten Bilder sowie Videos auf die möglichen Ursachen der Verletzungen. Der am Sonntag veröffentlichten Pressemitteilung der Anwälte zufolge kam der Direktor des Instituts, Markus Rothschild, zu dem Schluss, dass den Verletzungen eher ein „Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung“ zugrunde liege. Eine Fremdeinwirkung könne allerdings nicht völlig ausgeschlossen werden.

„Insgesamt sprechen Morphologie und Lokalisation der dokumentierten Verletzungen eher für ein akzidentielles Geschehen, ohne dass eine Fremdeinwirkung von vornherein allein anhand der Befunde völlig ausgeschlossen werden kann“, so das Gutachten. Typisch für eine Fremdeinwirkung seien die Befunde aus rechtsmedizinischer Sicht nicht. „Zwar kann auch hier allein anhand der Verletzungsbefunde eine sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung nicht ausgeschlossen werden. Umgekehrt fanden sich aber auch keine Hinweise auf eine sexualisierte Gewalt.“

Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin beruht auf Anzeigen „unbeteiligter Dritter“

Bezüglich der Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Berlin teilten Lindemanns Anwälte mit, dass das Ermittlungsverfahren auf Anzeigen „unbeteiligter Dritter“ beruhe, die ihre Anzeigen „ausschließlich auf Medienberichte und Vorwürfe in den sozialen Netzwerken stützen“. Objektive Beweismittel gebe es laut den Anwälten des Frontmanns bislang nicht. Erhält die Staatsanwaltschaft Kenntnis vom Verdacht einer Straftat, muss sie ermitteln, wobei auch Medienberichte dafür der Auslöser sein können. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.

In den sozialen Netzwerken hatten sich nach Shelby Lynn auch zahlreiche weitere Frauen mit Missbrauchsvorwürfen zu Wort gemeldet. Die Anwälte des Rammstein-Sängers wiesen diese Vorwürfe ausnahmslos zurück, doch ein Band-Mitglied distanzierte sich bereits öffentlich von Lindemann. Bei sexuellen Übergriffen steht oftmals Aussage gegen Aussage, im Nachhinein ist der eindeutige Nachweis oft schwierig. Bei einem Mangel an Beweisen gilt das Prinzip „im Zweifel für den Angeklagten“. Laut einer Studie auf Basis von Daten aus elf europäischen Ländern liegt der Anteil von Falschbeschuldigungen in Fällen von Vergewaltigungen bei drei Prozent (bme/dpa).