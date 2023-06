Fans treffen auf Demonstranten: Aufgeheizte Stimmung bei Rammstein-Konzert? Polizei äußert sich

Von: Katarina Amtmann

Nach den Vorwürfen gegen Till Lindemann waren im Vorfeld des Rammstein-Konzerts auch Demonstranten am Münchner Olympiastadion. Die Polizei zieht Bilanz.

München - Ganze vier Konzerte spielt Rammstein in diesen Tagen in München. Der Auftakt fand am Mittwoch, 7. Juni, statt. Zehntausende Fans pilgerten dafür ins Olympiastadion.

Rammstein-Konzert im Olympiastadion: Polizei war mit 100 Einsatzkräften vor Ort

Vor dem ersten Konzert gerieten Demonstranten und Fans der Band aneinander. Hintergrund sind Vorwürfe, die mehrere Frauen - teils auch anonym - zuletzt gegen Frontmann Till Lindemann erhoben hatten. Die Polizei war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort, wie eine Sprecherin auf tz-Nachfrage erklärte - eine übliche Anzahl. Ein verstärktes Aufgebot sei das nicht gewesen, so die Sprecherin weiter.

60.000 Rammstein-Fans fanden den Weg ins Olympiastadion - vorbei an Demonstranten.

„Besondere Vorfälle hatten wir nicht“: Polizei mit Bilanz zum ersten Rammstein-Konzert

Die Stimmung sei wie üblich vor solchen Großkonzerten gewesen. „Besondere Vorfälle hatten wir nicht“, sagte die Sprecherin weiter. Man habe die Medienberichte über eine aufgeheizte Stimmung zur Kenntnis genommen. Ein paar Konzertbesucher seien vor den Demonstranten stehengeblieben, Sprüche gegen die Demonstranten konnte die Sprecherin gegenüber tz.de aber nicht bestätigen.

Am Donnerstagabend steigt das zweite Rammstein-Konzert im Münchner Olympiastadion - dann möglicherweise mit Regen und Gewitter. Am 10. und 11. Juni folgen die beiden letzten Konzerte der Band in der bayerischen Landeshauptstadt. Stand Donnerstag soll es dann trocken bleiben. (kam)

