Rammstein-Konzert in München: Wie reagiert Frontmann Till Lindemann nach den schweren Vorwürfen?

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Junge Frauen machen Rammstein-Frontmann Till Lindemann schwere Vorwürfe. Nun stehen vier Konzerte in München an. Wie reagiert die Band und wie die Zuschauer? Alle News dazu im Ticker.

Rammstein gibt vom 7. bis 11. Juni im Münchner Olympiastadion vier Konzerte am Stück.

Nach den Vorwürfen zahlreicher Frauen wird der Auftakt am Mittwochabend mit Spannung erwartet.

Einlass ist immer ab 15.30 Uhr. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr.

Frankfurt – Die Konzerte der Band Rammstein erhalten aktuell nicht nur wegen ihrer Bühnenshow viel Aufmerksamkeit. Die Tour wird derzeit von Vorwürfen gegen den Frontmann der Band, Till Lindemann, überschattet. Am Mittwoch (7. Juni) ist der Auftakt zu vier Konzerten der Band in München.

Die Forderungen nach mehr Schutz vor Übergriffen bei Konzerten werden deutlicher. Der Veranstalter hat bereits Änderungen angekündigt und Fans geben ihre Tickets für ihre München-Konzerte reihenweise zurück. Die vier Konzerte finden vom 7. bis 11. Juni statt. Insgesamt sollen 240.000 Zuschauer die Konzerte im Münchner Olympiastadion besuchen. Einlass ist jeweils um 15.30 Uhr. Tickets für das Konzert gibt es laut der Zeitung Rolling Stone zwischen 95,05 € bis 147,85 €. Die VIP-Tickets sollen ab 429,00€ erhältlich gewesen sein.

Rammstein-Konzert in München: Wie reagiert Frontmann Till Lindemann nach den schweren Vorwürfen?

Die Vorwürfe haben es in sich. Unter anderem gibt es auch ein 37 Minuten langes Video einer 21-jährigen YouTuberin, die davon erzählt, was sie und andere Mädchen auf den Afterpartys nach den Rammstein-Konzerten erlebt haben sollen. Nicht nur aus ihren Aussagen gehen hervor, dass junge Frauen vor und während den Konzerten aus der sogenannten „Row Zero“ des Zuschauerraums ausgewählt und gefragt worden sein sollen, ob sie zur Aftershowparty kommen möchten. Auf diesen Aftershowpartys soll es laut den Frauen teilweise zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Für die Band Rammstein und Sänger Till Lindemann gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Man darf gespannt sein, ob und wie Lindemann auf die Vorwürfe reagiert. Mitverantwortlich soll auch die Managerin von Rammstein sein, von der sich die Band inzwischen getrennt hat.

Was ist die „Row Zero“? Der Begriff „Row Zero“ bezeichnet den Bereich direkt vor der Bühne, in dem sich in der Regel die Fotografen aufhalten, die während den Konzerten Fotos machen. Im Fall von Rammstein sollen hier auch ausgewählte weibliche Fans direkt vor der Bühne gestanden haben.

Politische Antwort auf die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann

Eine Antwort auf die Vorwürfe gibt es auch von politischer Seite. So verurteilt Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) Übergriffe in der Kulturbranche. „Patriarchales Mackertum und sexuelle Übergriffe haben in der Musikbranche, wie überhaupt in Kunst und Kultur und auch überall sonst, nichts mehr zu suchen“, sagte die Politikerin der Deutschen Presseagentur (dpa) und lobte den Mut der betroffenen Frauen, ihre Erlebnisse öffentlich zu machen. Unter anderem fordern die Grünen ein Verbot der Row Zero – dem Bereich, in dem die Frauen unter anderem ausgewählt worden sein sollen.

Übergriffe in der Kulturbranche, wie auf Konzerten, werden unter anderem von Claudia Roth (Grüne) verurteilt. © imago/Montage

Auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) kritisierte Übergriffe und forderte Veränderungen in der Branche. „Sexuelle Übergriffe kommen in allen Lebenslagen vor. Auch auf Festivals oder Konzerten treffen sehr viele Menschen an einem Ort aufeinander, dazu kommen oft Alkohol und Drogen, was die Hemmschwelle bei Tätern senkt und die Opfer orientierungslos machen kann.“ Nichts davon sei neu, man müsse dringend darüber reden, wie gerade junge Menschen besser geschützt werden können. Dazu soll es ein breites Bündnis aus Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur und der Zivilgesellschaft geben. Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) zeigte sich dazu offen. Der Verband sei mit dem Ministerium ins Gespräch gegangen, „um diesen wichtigen Prozess gemeinsam voranzubringen“, sagte ein Sprecher.

Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann: Band möchte nicht vorverurteilt werden

Rammstein selbst zeigt sich in einer Stellungnahme getroffen – man nehme die Vorwürfe sehr ernst. „Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne.“ Weiter heißt es, dass die Band ein Recht darauf hat, nicht vorverurteilt zu werden.

In den nächsten Tagen werden vier Konzerte der Band in München stattfinden. Auf die Kritik von außen hat der Veranstalter bereits reagiert, auf den Konzerten wird es keine „Row Zero“ geben. Zudem soll es laut Management der Band ein Awareness-Konzept für die Konzerte in München geben. (kiba/dpa)