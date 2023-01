Rambo-Räuber rasen mit altem Mercedes in Juwelier

Von: Elias Bartl

Mit dem Auto rasten die Diebe durch die Ladenfront des Juweliers. © Elias Bartl

Mit einem alten Mercedes rasten Einbrecher am Abend durch die Front eines Juweliers in der Harburger Innenstadt. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Hamburg – Schon wieder ein spektakulärer Einbruch in einen Hamburger Juwelier. Gegen kurz nach 23 Uhr am Mittwochabend rasten Diebe mit einem alten Mercedes in die Front eines Juweliers in der Harburger Innenstadt. Sie durchbrachen mit dem Oldtimer die gesicherte Eingangstür des Ladens. Das berichtet 24hamburg.de.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen. © Elias Bartl

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort seien drei Männer nach dem Einbruch geflohen – erbeuten konnten sie nichts. Vor Ort befragten die Ermittler Zeugen und sicherten Spuren. Das Auto wurde noch in der Nacht sichergestellt. Eine Fahndung im Umfeld des Tatortes blieb ohne Erfolg.

Der Einbruch erinnert stark an eine Tat aus dem November. Am Neuen Wall waren Räuber mit einem gestohlenen Audi in die Front des Chanel Store gerast und konnten jede Menge Handtaschen und Schmuck erbeuten. Ob diese Fälle zusammenhängen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.