Raketen-Schock: Riesiges Geschoss trifft Wohnhaus! Einschlag im Kinderzimmer

Einen unvorstellbaren Schock erlitt eine Familie bei Hannover: Plötzlich schlug eine Rakete in ihrem Haus ein - genau im Kinderzimmer der Enkelkinder.

Eine Familie aus der Nähe von Hannover erlebte einen Raketen-Schock

In ihrem Haus schlug plötzlich eine Rakete ein - genau im Kinderzimmer der Enkelkinder

Erst Tage später folgte die unglaubliche Erklärung für den Anschlag.

Hannover - Was ein Ehepaar in Leiferde bei Hannover erlebte, ist unvorstellbar. Plötzlich wurde ihr Haus in Niedersachsen von einer riesigen Rakete bombardiert. Über den Raketen-Schock berichtet nordbuzz.de*.

Bei Hannover: Plötzlich schlägt Rakete in Haus ein - Familie unter Schock

„Wir haben unseren Augen nicht getraut“, erinnert sich Jakob Schweissgut (67) an den Unglückstag. Gemeinsam mit seiner Frau Christine (67) erlebte der Mann einen unvorstellbaren Schock-Moment nahe Hannover. Das Ehepaar verstand die Welt nicht mehr. Gerade hatte eine riesige Rakete bei ihnen im Haus eingeschlagen - genau im Kinderzimmer. Doch keiner nahm das Ehepaar ernst, als sie die unglaubliche Geschichte erzählten. Freunde und Bekannte aus Hannover taten den Raketen-Schock als Kleinigkeit ab.

Hannover: Riesige Rakete schlägt in Einfamilienhaus ein - genau im Kinderzimmer

Das geschockte Ehepaar hörte Sätze, wie „War sicher nur eine Silvester-Rakete“ oder „Die Versicherung zahlt das schon“, wie sie der Bild erklärten. Dabei war der Raketen-Einschlag alles andere, als harmlos. Die Rakete schlug im Dach ein, riss den Stromkasten im Flur aus der Wand und durchschoss die Wand des Kinderzimmers - genau über dem Wickeltisch hinterließ das Geschoss ein riesiges Loch. Genau dort, wo für den nächsten Tag schon alles für den Kindergeburtstag geschmückt war. Der Einschlag hinterließ die pure Zerstörung in dem Haus nahe Hannover und das Ehepaar komplett ratlos - wie kam es zu dem Raketen-Schock?

Nahe Hannover: Studenten entschuldigen Raketen-Einschlag im Kinderzimmer

Fünf Jahre ist der Raketen-Schock nun her, doch das Ehepaar aus der Region Hannover erinnert sich noch genau an die Tage danach. „Zwei Tage später standen zwei Studierende mit hängenden Köpfen bei uns und entschuldigten sich,“ so die 67-jährige Rentnerin aus Hannover. Die beiden Studenten der TU Braunschweig hatten die 1,6 Meter lange Forschungs-Rakete von einem anderthalb Kilometer entfernten Modellflugplatz gestartet. Dass das Geschoss in das Haus der Schweissguts in Leiferde zwischen Braunschweig und Hannover einschlagen sollte, war natürlich nicht geplant. Eine Windböe hatte die Rakete offenbar abgelenkt, sodass sie letztendlich im Kinderzimmer einschlug.

Raketen-Schock bei Hannover geht für Familie glimpflich aus

Der Schock saß tief bei der Familie aus der Region Hannover, die Aufräumarbeiten erforderten einiges an Zeit und Geld. Doch letztlich waren Jakob und Christine Schweissgut einfach nur froh, dass nichts Schlimmeres passiert war. „Wir wollen uns gar nicht vorstellen, was alles hätte passieren können“, spricht die 67-Jährige über den Raketen-Schock. Denn eigentlich wohnte auch ihre Tochter und die Enkelkinder in dem Haus. Die Tochter (38) und ihre zwei Kinder (2 und 5) waren beim Einschlag der Rakete aber glücklicherweise nicht zu Hause. Verletzt wurde somit niemand.

