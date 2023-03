Licht über Deutschland: Mysteriöser grüner Streifen am Himmel lässt viele rätseln

Von: Evelina Kern

Mysterium in der Luft: Das grüne Licht ist der Laser einer Windmessstation. © Philipp Peter

Am Himmel spielte sich in den letzten Tagen Unerklärliches ab: Viele Leserinnen und Leser berichteten von einem grünen Licht in der Höhe. Doch was so außerirdisch anmutet, hat einen erklärbaren Hintergrund.

Wurden Außerirdische über Kassel gesichtet? Vermutlich nicht. Ist aber nachts ein unerklärliches Leuchten am Himmel zu sehen, liegt der Gedanke an kleine grüne Marsmenschen nicht fern.

In letzter Zeit erreichen die HNA häufig Fragen nach dem Hintergrund der Lichter am Himmel über Kassel. „Der grüne Streifen taucht abends auf, wenn es schon richtig dunkel ist, und bleibt die ganze Nacht“, erzählt Leserin Roswita Jakobi. Das Licht wandere von Waldau jeden Abend ein Stück weiter Richtung Südosten. Eigene Nachforschungen hätten sie der Lösung des Mysteriums aber nicht näher gebracht. Doch was hat es mit dem grünen Licht am Himmel auf sich?

Der wandernde grüne Streifen in den Wolken hat einen weltlichen Hintergrund: Es ist ein Laser. Sein Ursprung ist eine Windmessstation der Firma Air Profile und steht am Waldauer Weg in Lohfelden.

Mit dem Gerät werden Messungen für Windkraftanlagen durchgeführt, erklärt Air Profile-Mitarbeiterin Kerstin Musick auf Nachfrage. In den vergangenen zwei Wochen habe die Firma wieder vermehrt Tests durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Messungen lässt sich untersuchen, ob der Standort für einen Windpark geeignet ist. So können Windgeschwindigkeiten in der Höhe von Windkraftanlagen gemessen werden, erklärte Mitarbeiter Thomas Schwander der HNA schon vor einiger Zeit.