Die Toten Hosen geben Benefizkonzert für Erdbebenopfer – so kann jeder dabei sein

Von: Benjamin Stroka

Das Benefizkonzert der Toten Hosen war innerhalb von 60 Sekunden ausverkauft (Archivbild). © Rolf Vennenbernd/dpa

Um Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zu sammeln, geben die Toten Hosen ein Benefizkonzert. Das wird auch im Radio und Stream live übertragen.

Düsseldorf – Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien hat weltweit für Bestürzung gesorgt. Es gibt mehr als 40.000 Todesopfer. Millionen Menschen haben alles verloren. Seit Tagen werden Spenden gesammelt. Mit einem Benefizkonzert unter dem Motto „Drei Akkorde für deine Spende“ wollen die Toten Hosen auch ihren Teil dazu beitragen. Die Punkrocker spielen am Freitag (24. Februar) ein Konzert im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Die kompletten Einnahmen werden nach Abzug der Produktionskosten gespendet.

Benefizkonzert der Toten Hosen live im Radio: Diese Sender übertragen

Die 10.500 Tickets zu je 75 Euro für das Konzert waren innerhalb von 60 Sekunden ausverkauft. Es soll mehr als 100.000 Anfragen gegeben haben. Wer keine Karte ergattern konnte, kann das Konzert aber trotzdem live miterleben. Denn der Auftritt der Toten Hosen wird von mehreren Radiosendern und von Magenta TV live übertragen.

Wie der WDR bekannt gab, werden insgesamt sechs ARD-Hörfunkstationen am Freitag ab 21:30 Uhr das Konzert in voller Länge übertragen. Die Radiosender sind WDR2, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, SWR3 und SR 1.

Die Toten Hosen: Benefizkonzert live im TV und Stream

Dazu kommt auch eine Live-Übertragung über Magenta TV von der Deutschen Telekom. Ab 20:15 Uhr werde das Konzert der Toten Hosen kostenlos bei MagentaMusik, MagentaTV (Kanal 141 bei Standardbelegung), den entsprechenden Social Media-Kanälen und beim Sender #dabeiTV auf MagentaTV gezeigt, teilte die Telekom am 23. Februar mit.

Neben den Toten Hosen treten auch noch Thees Uhlmann und die Donots als Support auf. Der Konzertbeginn für die Toten Hosen ist aktuell für 21:30 Uhr geplant.

Die Toten Hosen sammeln mit Konzert Spenden für Erdbebenopfer

Die Toten Hosen spenden die kompletten Einnahmen des Konzerts nach Abzug der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International. Dafür verzichten alle Musiker auf ihre Gage. Die Stadt Düsseldorf stellt zusätzlich die Halle kostenlos zur Verfügung.

„Wir sind tief berührt vom Leid der dortigen Bevölkerung und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern“, teilte die Band um Frontmann Campino mit. „Als kleines Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit und um gleichzeitig so viel Geld wie möglich zur Linderung des Leids zu sammeln, spielen wir am 24. Februar 2023 ein Konzert im PSD Bank Dome in Düsseldorf.“ Bereits wenige Tage vor dem Konzert wurden die Einnahmen vom Kartenverkauf in Höhe von 600.000 Euro, gedrittelt zu je 200.000 Euro, an die drei Organisationen überwiesen, gaben die Toten Hosen am Mittwoch (22. Februar) auf ihrem Instagram-Kanal mit.

Während des Konzertes werden weitere Spenden gesammelt. Zudem gibt es auch einen T-Shirt-Verkauf, um zusätzlich Geld zu sammeln. (bs)