Quo vadis, Deutsche Post? Beschwerden verdoppeln sich

Von: Yannick Hanke

Teilen

Das Personal fällt wegen Corona aus, die Rekrutierung am Arbeitsmarkt wird zunehmend schwieriger: Die Deutsche Post hat Probleme und Beschwerden zuhauf.

Bonn ‒ Kennen Sie das? Briefe kommen viel zu spät an. Mitunter auch gar nicht. Ein zunehmendes Problem, weswegen sich immer mehr Bürger in Deutschland an die Bundesnetzagentur wenden. Allein im Oktober 2022 seien circa 9700 Beschwerden eingegangen und damit fast doppelt so viele wie im September, da waren es 5000 Stück. Das teilte die Bonner Regierungsbehörde auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit.

Das wirft die große Frage auf: Was läuft eigentlich schief bei der Deutschen Post? Und kann sich an diesem Problem in näherer Zukunft überhaupt etwas ändern?

Deutsche Post am Scheideweg: Beschwerden wegen zu spät zugestellter Briefe nehmen zu

Fakt ist: Laut der Bundesnetzagentur seien 2022 bislang schon mehr als 30.000 Beschwerden wegen der Deutschen Post eingegangen. Auch das würde eine Verdoppelung darstellen, im kompletten Vorjahr seien es „nur“ 15.000 gewesen. „Der Trend steigender Beschwerden hält nach wie vor an“, hält die Bundesnetzagentur dementsprechend fest. Die Deutsche Post würde von „lokalen Problemen“ sprechen, die aus einem hohen Corona-Krankenstand und einem angespannten Arbeitsmarkt resultieren.

Wohin geht die Reise für die Deutsche Post? Die Beschwerden häufen sich, Briefe würden verspätet oder gar nicht ankommen. © Monika Skolimowska/dpa

Konkret gehe es bei den Beschwerden zumeist um Mängel bei der Briefzustellung durch die Deutsche Post. Der Marktführer unter den deutschen Paket- und Briefdienstleister befördert jeden Monat etwa 1,2 Millionen Briefe in der Bundesrepublik. So gesehen ist der Anteil der Beschwerden noch minimal. Doch wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Viele Bürger würden ihren Ärger wohl herunterschlucken, der aufgestaute Frust wird also nirgends aktenkundig.

Corona-Pandemie als Grund für massive Probleme der Deutschen Post?

Selbst an Bundestagsabgeordnete hätten sich einige Verbraucher gewandt. Entsprechende Schreiben würden der dpa vorliegen, berichtet die Nachrichtenagentur. Darin würde sich beispielsweise ein Mann beklagen, seit Wochen keine Post mehr erhalten zu haben. Und das in einer Zeit, wo er aufgrund eines Todesfalls innerhalb der Familie auf die Post angewiesen sei. Schließlich würde er Rechnungen, Behördenschreiben, Bankenbriefe und Schriftsätze zu Erbschaftsangelegenheiten erwarten.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Die Corona-Pandemie als Grund für die massiven Probleme der Deutschen Post aufzuführen, sei nicht korrekt. Das würde der Autor einer anonymen Wortmeldung behaupten, der sich selbst als „Angestellter Post“ bezeichnet hätte. De facto sei der Personaleinsatz bei der Deutschen Post aus Kostengründen viel zu knapp geplant gewesen, heißt es von dem Kritiker. Die Post wiederum weist den Vorwurf, Corona nicht als Begründung hernehmen zu können, zurück. Im Juli 2021 hätte man 100 Corona-bedingte Ausfälle gehabt, im Juli 2022 schon 6800 Ausfälle.

Deutsche Post sicher: Medien sorgen für vermehrte Beschwerden bei Bundesnetzagentur

Auch den Medien macht die Deutsche Post einen Vorwurf. Denn als Reaktion auf die Oktober-Beschwerdezahlen heißt es von einem Sprecher der Post, dass der Anstieg „nach der bundesweiten Berichterstattung in den letzten Wochen nicht überraschend“ komme. Schon in der Vergangenheit hätte es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Beschwerdezahlen und der medialen Berichterstattung gegeben:

Die vielen Presseberichte haben dafür gesorgt, den Bekanntheitsgrad der Bundesnetzagentur als Beschwerdeinstanz noch einmal zu erhöhen.

Bedeutet: Menschen, die schon in der Vergangenheit ihre Probleme mit der Deutschen Post hatten, melden sich erst jetzt bei der Bundesnetzagentur, da sie vorher rein gar nichts von der Beschwerdemöglichkeit gewusst hätten. Nach eigener Darstellung würde die Deutsche Post ihren gesetzlichen Pflichten, im bundesweiten Schnitt mindestens 80 Prozent der Briefe am nächsten Werktag zuzustellen und mindestens 95 Prozent am übernächsten, nachkommen. Es könne nicht die Rede von einem flächendeckenden Problem sein.

Deutsche Post spricht von „wieder stabiler“ Lage – und schon nehmen die Beschwerdezahlen zu

Weiter führt die Deutsche Post aus, dass es Beeinträchtigungen in 100 der gut 5000 Zustellbezirke gebe. Dort würden bis zu 30 Prozent des Personals fehlen – es sei etwa in Berlin, Süddeutschland und generell in Ballungszentren der Fall. Wie aber soll es künftig weitergehen? Man wolle personell aufrüsten und betrieblich wirksam gegensteuern, hieß es bereits von der Deutschen Post. Zuletzt habe man 3000 neue Zusteller eingestellt.

Kritisch zu hinterfragen sind auch von der Deutschen Post selbst getätigte Aussagen, deren Wahrheitsgehalt nicht der Realität Stand halten zu scheinen. Erst Mitte September 2022 hatte es ein Signal der Besserung seitens der Deutschen Post gegeben. Es hieß, dass die betriebliche Lage „aktuell wieder stabil“ sei. Doch noch im selben Monat und auch im Oktober zogen die Beschwerdezahlen über fehlende respektive verspätete Briefe durch die Deutsche Post wieder stark an.

„Weihnachtsgrüße sehr früh verschicken“: FDP-Politiker arbeitet sich an Deutscher Post ab

„Es wird immer schlimmer“, fasst der FDP-Bundestagsabgeordnete Reinhard Houben die Situation bei der Deutschen Post zusammen. „Vielleicht müssen wir die Weihnachtsgrüße dieses Jahr schon sehr früh verschicken“, heißt es von ihm gegenüber der dpa. Damit das Problem endlich entschärft werde, fordert Houben die Deutsche Post zu entschlossenen Maßnahmen auf.

Es wird immer schlimmer. Vielleicht müssen wir die Weihnachtsgrüße dieses Jahr schon sehr früh verschicken

Indes sieht sich die Bundesnetzagentur wie eingangs erwähnt zuhauf mit Beschwerden über die Deutsche Post konfrontiert. Die Agentur ist zwar eine Anlaufstelle für Kritik, doch sind ihr die Hände gebunden. Immerhin: Bei einer lokalen Häufung von Beschwerden leitet sie sogenannte Anlassprüfungen ein, die eine Art schriftliche Ermahnung sind. 62 solcher Anlassprüfungen sind es 2022 bisher. Zum Vergleich: Im kompletten Jahr 2012 waren es derer 16. Der Trend spricht also gegen die Deutsche Post.