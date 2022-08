„Querdenker“ brüllen wieder Politiker nieder: Wie heiß wird der „Wutwinter“?

Von: Fabian Raddatz, Jens Kiffmeier

Sie schreien wieder: Eine Teilnehmerin einer „Querdenker“-Demonstration protestiert mit Schildern mit den Aufschriften „Kriegstreiber“ und „Grün =Lügner, =Verräter“ © Markus Scholz/dpa

Nach Zwischenfällen auf politischen Veranstaltungen stellt sich die Frage: Erstarken die Extremisten gerade wieder in Deutschland?

Berlin/Hannover – Impfpflicht? Längst vom Tisch. Corona-Beschränkungen? Eigentlich nicht vorhanden. Pandemie ist Alltag, die Gesellschaft an den Virus gewöhnt. Und mit dem Wegfall der jahrelangen Corona-Angst ist es zuletzt ruhig um die Schreihälse von Querdenkern und Co. geworden, der Zulauf aus der Bevölkerung fehlte.

Doch nun rückt die lautstarke Minderheit wieder in den Fokus. Auf mehreren politischen Veranstaltungen machten sie wie gewohnt auf sich aufmerksam: mit penetranten Sprech-Chören und koordinierten Stör-Aktionen.

„Querdenker“ brüllen wieder Politiker nieder: „Weil muss weg“

So waren auf einer SPD-Wahlkampf-Veranstaltung, auf der Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Dienstag sprach, Sätze wie „Weil muss weg“ und „Kriegstreiber“ zu hören, berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ). Rund 40 Querdenker hatten sich unter die Anwesenden gemischt. Die Polizei musste letztendlich die Störenfriede von den Teilnehmern trennen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sprach auf einer SPD-Wahlkampfveranstaltung am Dienstag in Hannover. © Moritz Frankenberg/dpa

Laut HAZ war das nicht der einzige Ausfall der „Querdenker“ in jüngster Zeit. Auch beim Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im Juli für den Talk „RND vor Ort“ hatte sich etwa eine Handvoll „Querdenker“ vor dem Madsack-Verlagshaus in Hannover zusammengefunden.

Die „Querdenker“ sind zurück: Wie heiß wird der „Wutwinter“?

Zwischenfälle wie diese zeigen: Die „Querdenken“-Szene lebt, wenn auch im geringen Maße: Nicht mehr als ein paar Dutzend nehmen an den Aktionen teil. Für die Mehrheit halten sie sich trotzdem. Doch auch wenn die Bewegung von den vielen Tausenden Teilnehmern zur Pandemie-Hochzeit zurzeit noch weit entfernt sind, stellt sich die Frage: Erstarken extremistische Bewegungen gerade wieder in Deutschland?

Für Experten des Verfassungsschutzes ist die Sache klar: „Extremisten träumen von einem deutschen Wutwinter“, sagte Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller der Welt am Sonntag. Er warnt vor einem Wiedererstarken. Angesichts der gewaltigen Preissteigerungen infolge der Gaskrise könnten Querdenker oder Rechtsradikale die Stimmung in der Bevölkerung ausschlachten, um den eigenen Einfluss wieder zu stärken.

Seit den Corona-Lockerungen galt es für die „Querdenker“-Bewegung, neue Protest-Schwerpunkte zu finden. Und sie fanden sie, in allem und jedem. So sind die Protestler einerseits für eine bessere Rentenpolitik, andererseits gegen die Unterstützung der Ukraine in Kriegszeiten. Hauptsache, es geht gegen den Deutschen Staat.

Energiekrise, Corona-Comeback: Deutschland stehen harte Monate bevor

Und dem stehen harte Wintermonate bevor. Nachdem Russland im Streit um die Sanktionen der Europäischen Union (EU) die Gaslieferung nach Deutschland gedrosselt hat, droht hierzulande ein gewaltiger Engpass. In den kommenden Monaten fürchtet die Politik eine Rückkehr der Protestwelle.

Demokratiefeinde warten nur darauf, Krisen zu missbrauchen.“

Bereits in der vergangenen Corona-Welle beobachteten Fachleute eine Vermischung von Corona-Leugnern mit der rechtsextremistischen Szene. Im Herbst 2022 werden die Infektionszahlen in Deutschland aller Voraussicht nach wieder steigen. Zeitgleich steigen die Energiepreise für Strom und Gas – eine gefährliche Mischung.

„Demokratiefeinde warten nur darauf, Krisen zu missbrauchen, um Untergangsfantasien, Angst und Verunsicherung zu verbreiten“, warnte jetzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) laut dem Zeitungsbericht. Ähnlich hatte sie sich auch schon in den vergangenen Wochen geäußert. Natürlich bestehe die Gefahr, dass die Extremisten jetzt die steigenden Preise ebenfalls für ihre Zwecke missbrauchen wollten, hatte sie dem Handelsblatt gesagt. Man werde, so teilte auch der Verfassungsschutz mit, die Entwicklung aber mit „wachsamen Augen und Ohren verfolgen“.