Nur einen Buchstaben geändert: Pulp-Fiction-Star Christopher Walken hat Wurzeln in NRW

Christopher Walken ist ein bekannter amerikanischer Schauspieler – mit Wurzeln in NRW. (Archivbild) © YAY Images/ImageCollect/Imago

Die Familie des Hollywood-Stars Christopher Walken stammt aus NRW. 1929 wanderte sein Vater von Gelsenkirchen-Horst nach Amerika aus. Den Namen hat er minimal angepasst.

Gelsenkirchen – In Hollywood ist er eine Legende: Der US-Schauspieler Christopher Walken ist bekannt aus zahlreichen Kino-Klassikern. Dort spielt er häufig Bösewichte oder schillernde Persönlichkeiten. Was viele über den Hollywood-Star nicht wissen: Seine Familie stammt ursprünglich aus Gelsenkirchen. Christopher Walkens Vater – Paul Walken – wurde in Gelsenkirchen-Horst geboren und wanderte 1929 nach Amerika aus.

Auch heute noch hat der Superstar Christopher Walken Verwandte in Gelsenkirchen, wie wa.de berichtet.